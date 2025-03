NY Gericht urteilt gegen Religionsfreiheit – auch Amish-Kinder zu Impfungen gezwungen

Bild: Wikipedia

Ein schwerer Schlag gegen die Religionsfreiheit, war nun von einem New Yorker Gericht „geurteilt“ worden. Amische Kinder in New York werden nunmehr gezwungen, sich gegen den tief verwurzelten Glauben ihrer Familien impfen zu lassen.

All dies unter Androhung hoher Geldstrafen und des Ausschlusses von ihren eigenen Privatschulen. Die „letzte“ Hoffnung liegt nun in der Person des neuen US-Gesundheitsministers Kennedy.

Verfassungsmäßige Rechte geraubt

Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den zweiten Gerichtsbezirk vom 3. März 2025 ist ein düsterer Meilenstein staatlicher Übergriffe und beraubt eine der friedlichsten Religionsgemeinschaften Amerikas ihrer verfassungsmäßigen Rechte, wie auch fulcrum7.com zu berichten wusste.

Die Amischen, bekannt für ihren unerschütterlichen Glauben und deren „autarke Lebensweise mittels gänzlicher Selbstversorgung, haben sich lange gegen staatlich verordnete medizinische Eingriffe gewehrt. Jahrhundertelang haben sie abseits der modernen Gesellschaft gelebt und jegliche Einmischung von außen in ihre Lebensweise strikt abgelehnt.

Mit der Aufhebung der religiösen Ausnahmeregelungen in New York, einem Gesetz, das nach einem Masernausbruch im Jahr 2019 durchgesetzt worden war, wurden die Amischen jedoch vor eine inakzeptable Wahl gestellt. Sie sollten ihr Gewissen ignorieren und ihre Kinder impfen lassen oder mit lähmenden Geldstrafen und einem Schulverbot rechnen.

Enorme Geldstrafen drohen

Nun jedoch hat der Staat seine Position unmissverständlich klargestellt. Berichten zu Folge wurden amische Familien und Schulen mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt 118.000 US-Dollar belegt, weil sie sich geweigert hatten, dem Gesetz nachzukommen.

Das Urteil des Zweiten Gerichtsbezirks New Yorks hatte die Einwände der Amischen mit der Begründung zurückgewiesen, die Aufhebung religiöser Ausnahmen sei „neutral“ und gelte für alle Kinder, unabhängig davon, ob sie öffentliche, private oder konfessionelle Schulen besuchen. Das Gerichthatte betont, das Gesetz diene (ganz dem Narrativ folgend) einem zwingenden öffentlichen Gesundheitsinteresse, obwohl es medizinische Ausnahmen für Kinder mit ärztlichem Attest vorsieht, jedoch Kindern mit religiösen Einwänden den gleichen Schutz verweigert.

Diese Doppelmoral ist offenbar auch in den USA ebenso offensichtlich wie „zeitgeistig“. Die Amischen fordern jedoch keine Sonderbehandlung, sie fordern lediglich, in Ruhe ihren Glauben leben zu dürfen, ein Recht, das der Erste Verfassungszusatz der USA eigentlich schützen soll.

Heftige Reaktionen in social media

Die Reaktionen auf das Urteil waren schnell und heftig gewesen. In den sozialen Medien war blanke Empörung ausgebrochen, und auf X war es als „entsetzliche Verletzung grundlegender Freiheiten“ bezeichnet worden. Ein Nutzer hatte gewarnt, „wenn sie den Amischen das aufzwingen können, sind Niemandes Rechte sicher.“ Ein anderer hatte auf die Heuchelei hingewiesen, „New York behauptet, es ginge um die Sicherheit, aber sie lassen ungeimpfte Kinder mit einem ärztlichen Attest einreisen, ohne zu zögern.“

Diese Stimmung unterstreicht die wachsende Besorgnis, dass das rigorose Vorgehen gegen religiöse Ausnahmen Teil einer umfassenderen Bemühung ist, individuelle Freiheiten unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit auszuhöhlen. Mehrere Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Connecticut und Maine, sind dem Beispiel New Yorks bereits gefolgt und haben in den letzten Jahren religiöse Ausnahmen einfach abgeschafft.

Lebensweise „ein Dorn im Auge“ der Agenda

Die gezielte Bekämpfung der Amischen ist angesichts ihres isolierten Lebensstils besonders ungeheuerlich. Im Gegensatz zu großen städtischen Gemeinden sind die Schulen der Amischen klein, privat und werden von der Gemeinde betrieben, wodurch das Risiko von Krankheitsausbrüchen minimal ist. Ihre schätzungsweise 25.000 Einwohner im Bundesstaat New York leben weitgehend abseits der Mainstream-Gesellschaft, was die gesundheitspolitische Begründung des Staates für Zwangsimpfungen bestenfalls fadenscheinig erscheinen lässt.

Laut ihrer Bekräftigungserklärung von 2021 stimmt jedoch die Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten diesem Gerichtsurteil grundsätzlich zu.

„Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist in Absprache mit den Abteilungen für Gesundheit, Öffentlichkeitsarbeit und Religionsfreiheit der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten davon überzeugt, dass die allgemein durchgeführten Impfprogramme für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder und der gesamten Gemeinschaft wichtig sind. Daher sind Ansprüche auf Religionsfreiheit nicht angemessen, um gegen staatliche Auflagen oder Arbeitgeberprogramme zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Gemeinden Einspruch zu erheben.“

Trotzdem hatten sich die New Yorker Behörden argumentativ auf den Masernausbruch 2018/19 gestützt für den vor allem ungeimpfte Gruppen verantwortlich gemacht worden waren, um die „Ignoranz“ gegenüber den Rechte der Amischen zu rechtfertigen. Kritiker hatten argumentiert, dies sei eine konstruierte Ausrede, da der Staat eine harte Durchsetzung anstelle vernünftiger Alternativen wie freiwilliger Impfkampagnen wähle. Sie haben zweifelsfrei Recht.

Präzedenzfall mit gefährlichen Folgen

Rechtsexperten warnen, dass dieses Urteil einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe. Die Amischen hatten ihre Klage auf Wisconsin v. Yoder (1972) gestützt, einen Fall des Obersten Gerichtshofs, der ihr Recht bestätigte, ihre Kinder aus religiösen Gründen von der Schulpflicht zu befreien. Der Zweite Gerichtsbezirk hatte diese Argumente jedoch zurückgewiesen und behauptet, dass Impfpflichten die Lebensweise der Amischen nicht in gleicher Weise grundlegend verändern würden.

Diese Argumentation ignoriert jedoch eine ganz entscheidende Realität. Ein Kind zu einem medizinischen Eingriff zu zwingen, der den religiösen Überzeugungen seiner Eltern widerspricht, ist ein direkter Angriff auf dessen Autonomie und Identität.

Alabamas Generalstaatsanwalt Steve Marshall hatte zusammen mit 19 anderen Bundesstaaten eine Klageschrift zur Unterstützung der Amischen eingereicht und die Maßnahmen New Yorks als Schikane gegen eine Gruppe verurteilt, die „nur ihren Glauben untereinander ausleben will“. Er warnte, dass die Strafen des Staates, darunter Berichte über Drohungen, Schuleigentum der Amischen zu beschlagnahmen, eklatante Verstöße gegen den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes darstellen würden. Die Weigerung des Gerichts, diese Bedenken zur Kenntnis zu nehmen, verstärkt jedoch die wachsende Empörung nur noch.

Hintergrund staatlicher Kontrolle

Bei diesem Urteil geht es also nicht nur um die öffentliche Gesundheit, sondern auch um staatliche Kontrolle. Indem der Staat religiöse Gemeinschaften zur Einhaltung der Vorschriften zwingt, schafft er einen Präzedenzfall, der bald gegen jeden verwendet werden könnte, der es wagt, sich seinen Auflagen zu widersetzen, Auflagen, die also der Oberste Gerichtshof bereits offiziell unterstützt hatte.

Dieser Fall ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Gerichtliche Verfahren sind bereits anhängig, und die Forderungen nach einem Eingreifen des Obersten Gerichtshofs werden immer lauter. Die Amischen stehen somit in den USA an vorderster Front im Kampf um Religionsfreiheit.

Ihr stiller Widerstand angesichts der Tyrannei ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass, wenn die Regierung die Rechte einer Gruppe mit Füßen tritt, es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch der Rest von uns betroffen ist.

