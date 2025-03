Putin-Hoax-Rede: „Warum wir Würmer-Esser-Deutschland nicht wollen“

Im Internet sorgt derzeit eine angebliche Putin-Rede an die deutsche Regierung und das deutsche Volk für Furore. Sie ist in Englisch und Deutsch verfasst.

Der österreichische Internet-Fakten-Cecker „Mimikama” gibt sich angerührt: Gäbe es doch keinerlei Belege für deren Autenzität. Und: Die Rede würde „sich in verschwörungsideologischen Kreisen verbreite(n)“. Und auch auf „pravda.de“ wird am Schluss der Rede auf den satirischen Charakter der Rede hingewiesen und die Autorschaft des deutschen Satirikers Markus Krall verwiesen…

Interessant ist der Satire-Hoax aber allzumal:

Thematisiert es doch die – eigentlich jedem halbwegs noch bei Vernunft Seiendem ohne Kriegs-Massen-Hysterie-Manipulierten – Einsich, warum Putin nicht einmal in einem schlimmen Alptraum auf die Idee verfallen sollte, Deutschland zu okkupieren: Allein schon deshalb, weil das Land nach knappe vier Jahren links-grüner Ampel-Wahnsinns-Politik wirtschaftlich, gesellschaftlich ruiniert, und durch die Soros-Merkel’sche Massen-Migration destabilisiert ist. Außerdem spricht der Putin-Hoax den Woke-wahnsinnigigen deutschen Klimapanikern und „Würmeressern“ einen „massiven Dachschaden“ zu. Weiters werde in der Schule nicht mehr Deutsch gesprochen, die Infrastruktur zerbröselt…

Ergibt sich doch die Kriegstreiber-EU gerade einer hysterischen Kriegs-Hysterien, die der vor dem 1. Weltkrieg ähnelt, welche von allen deutschen Systemparteien an die Wand gemalt wird. Eine massive Personalnot bei der Truppe wird eingemahnt: Weswegen die Wehrerfassung reaktiviert werden, und die Bundeswehr mit einer halben Billion Euro aufgerüstet werden müsse.

Nur: Für Russland wäre alles eine „Dieselverschwendung„, sich in diesen failed-state aufzumachen.

Warum Putin nicht nach Deutschland kommen wird

️“Wir werden nie bei euch einmarschieren. Die Gründe dafür kann jeder nachvollziehen, der noch einigermaßen bei Verstand ist.

1. Ihr seid schon mit 2,5 Billionen verschuldet und kein seriöser Ökonom hat eine Idee, wie man das je zurückzahlen kann. Jetzt wollt ihr da noch eine Billionen draufpacken. Soll etwa das russische Volk die Rückzahlung mit seiner Lebensqualität bezahlen? Niemals.

2. Euer Land hat sich mit Millionen Migranten vollgestopft, die 50 Milliarden pro Jahr kosten. Soll etwa das russische Volk dafür haften?

3. Ein beträchtlicher Teil eurer Bevölkerung ist so verpeilt, dass sie denken, sie könnten das Klima beeinflussen, indem sie Fahrrad fahren und Würmer essen. Vielleicht lässt sich dieser massenhafte Dachschaden reparieren, aber das wäre uns zu aufwändig.

4. Das Bildungssystem war mal vorbildlich. Jetzt findet in vielen Klassen praktisch kein Unterricht statt, weil kaum noch jemand die deutsche Sprache beherrscht.

5. Eure Infrastruktur zerbröselt und ihr kommt mit den Reparaturen nicht ansatzweise hinterher.

6. Eure Bahn wurde mal von der Welt bewundert. Jetzt fahren eure Züge etwa so pünktlich wie in Indien.

7. Selbst eure gepriesenen Ingenieure und Maschinenbauer brauchen wir nicht. Während der Sanktionen haben wir gelernt, ohne sie auszukommen.

Und wenn wir Bedarf haben, wenden wir uns an China. Dort sind die inzwischen nicht nur billiger, sondern auch besser.

8. Rohstoffe habt ihr auch nicht.

Warum also sollten wir euer Land erobern? Um Probleme zu haben, die wir sonst nie hätten? Ihr könntet uns kapitulierend mit weißen Laken in allen Fenstern einladen – wir würden nicht kommen. Schade um den Diesel.“

