Selenskyi von EU-Eliten hofiert

Während die links-globalistischen Brüsseler Kriegstreiber-Eliten weiterhin Hunderte Milliarde Kriegskredite in eines der korruptesten Regime der Welt transferieren, platzt nun US-Präsidenten Donald Trump der Kragen.

Laut Donald Trump soll der ukrainische Präsident zugegeben haben, „dass die Hälfte des Geldes, das wir schicken, verschwunden ist“ – wie er US-Präsident Donald Trump am Samstag, den 18. Februar, auf einer Pressekonferenz auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida erwähnte. Seine Behauptung bestätigte er auch noch in einem Beitrag auf seiner Plattform „Truth Social“ am nächsten Tag.

Demnach kann also der ukrainische Präsident keine Rechenschaft über rund 32 Milliarden Dollar ablegen.

„Er sagte: ‚Wir wissen nicht, wo die Hälfte davon ist‚“

– zitierte Donald Trump den ukrainischen Präsidenten.

Immer wieder hat Trump scharfe Kritik an Selenskyj geübt: Wonach etwa dessen Popularität gering sei, und es deshalb kein Wunder sei, dass jener sich weigere, Wahlen abzuhalten. Außerdem bezeichnete er den ukrainischen Präsidenten als Diktator.

