Ramadan w Austrii: Gdy dzieci muszą pościć

Połowa postu w miesiącu Ramadan – austriackie szkoły również poszczą już od dwóch tygodni. Rok temu BLICKWECHSEL, magazyn informacyjny Servus TV, donosił, że nawet dzieci przestrzegają surowych zasad – nic nie jeść, nic nie pić, od wschodu do zachodu słońca.

Wiele z nich nie może już uczestniczyć w lekcjach, są zbyt wyczerpane, gimnastyka nie wchodzi w rachubę. Jak donoszą nauczyciele, w tym roku post wymyka się spod kontroli w wielu szkołach. Muzułmańscy uczniowie przedkładają religię nad lekcje. Mówią, że ich celem jest raj.

Ten raport Servus TV pokazuje, jak średniowiecze stopniowo trafia do naszego kraju w postaci arabskiej religii i że „wierzący” już od najmłodszych lat wywierają presję na swoich „niewierzących” kolegów z klasy, aby robili to samo. Tak więc są to wczesne dni dla tych, którzy chcą pewnego dnia skończyć w raju.

Sekretarz generalny FPÖ Christian Hafenecker trafia w sedno problemu, domagając się, aby takie rytuały religijne nie miały miejsca w szkołach. Jego oświadczenie w tej sprawie można znaleźć tutaj:

