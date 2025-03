Jak rząd USA i organizacje pozarządowe stworzyły „Gay Pride” z niczego

Dorastając w Ameryce w latach 80-tych i 90-tych, wśród pokoleń X i Y panowało ogólne poczucie „żyj i pozwól żyć”, które naprawdę ukształtowało ten czas i nasze wyobrażenia o tym, jakie powinno być społeczeństwo. Homoseksualiści byli integralną częścią społeczeństwa i przez większość czasu nikt się na nich nie obrażał. Zachowywali swoją homoseksualność dla siebie i trzymali ją z dala od dzieci. Szczerze mówiąc, działało to całkiem dobrze.

Odbywały się protesty i marsze, ale jedynym „indywidualnym prawem” heteroseksualistów, którego odmawiano homoseksualistom, było legalne małżeństwo. Większość ludzi uważała, że jeśli to się zmieni, nie będzie już o co protestować. Ale pozornie niewinny wzrost dumy gejowskiej w latach 90. i na początku XXI wieku stał się prekursorem szału „woke”, który rozprzestrzenił się szybko od 2014 roku.

Symboliczne zdjęcie

Jak teraz wiemy, to szaleństwo było wspierane przez programy finansowane przez rząd USA. Rząd jest narzędziem, a nie ręką, która je trzyma. Elitarne interesy, realizowane przez organizacje pozarządowe i think tanki, takie jak Fundacja Forda i Fundacja Rockefellera, były prawdziwą siłą napędową ruchu Woke. Przez dziesięciolecia tworzyły one dynamikę, która kierowała pieniądze podatników do kieszeni organizacji pozarządowych za pośrednictwem agencji takich jak USAID.

Innymi słowy, rząd nie jest mózgiem. Jest on raczej opłacany lub szantażowany przez bogatych globalistów, aby wspierać prawa, które finansują i umożliwiają globalistyczne projekty.

Międzynarodowe rozprzestrzenianie się „aktywizmu queer” lub „aktywizmu dumy” było celem elit od czasów Instytutu Kinseya, który był finansowany przez Fundację Rockefellera. Od 1947 roku wpływa on na współczesny świat akademicki swoją ideologią LGBT. Fundacja Rockefellera do dziś chwali się, że sfinansowała powstanie „rewolucji seksualnej” i koncepcji „niebinarnej seksualności”.

Ruch transpłciowy jest ściśle powiązany z kontrowersyjnymi i niepokojącymi badaniami przeprowadzonymi przez Johna Moneya w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Jego eksperymenty były finansowane przez Johns Hopkins School, która została założona i wspierana przez Fundację Rockefellera.

Gdy te ideologie w przebraniu nauk społecznych przeniknęły na uniwersytety, studenci stali się wyznawcami kultu. Następnie rozprzestrzeniły się na politykę i biurokrację federalną, ustanawiając system, za który nie można było odpowiadać, a który przekierowywał pieniądze podatników z agencji federalnych do kas organizacji pozarządowych. Wielkie oszustwo stało się faktem: amerykańskie pieniądze sfinansowały upadek zachodniej cywilizacji.

Kluczową częścią tego programu jest egzekwowanie normalizacji LGBT we wszystkich obszarach społeczeństwa, zwłaszcza w szkołach. Nauczyciele wywieszają flagi dumy i uczą dzieci teorii płci bez żadnych podstaw naukowych.

Na poziomie międzynarodowym mało znana agencja USAID została założona w 1961 roku, aby pomagać cierpiącej ludności i walczyć z komunizmem. Jednak począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku coraz bardziej angażowała się w lewicową propagandę, zwłaszcza w programy DEI. Aparat, który miał powstrzymywać komunizm, został zreorganizowany w celu jego promowania.

Dziś jesteśmy świadkami finansowanej przez rząd i organizacje pozarządowe „kolorowej rewolucji”, która podważa zachodnie wartości, chrześcijańską moralność i wolność słowa. Ruch Woke to nie tylko kulturowy marksizm, ale masowo finansowana machina ideologiczna – nowa religia zaprojektowana w celu zniszczenia podstawowych zasad społeczeństwa.

Rewelacje na temat USAID pokazują, że agencja ta była siłą napędową szybkiego rozprzestrzeniania się DEI. Szczególnie uderzające są jej działania na rzecz LGBT. Ukierunkowana była na nauczycieli i urzędników szkolnych, aby indoktrynować dzieci etyką „woke” i polityką transpłciową, często z wyłączeniem rodziców.

Kluczowym dokumentem jest dokument USAID „Integrating LGBTQI+ Considerations Into Education Programming”. Opisuje on, w jaki sposób DEI i propaganda LGBT są włączane do instytucji edukacyjnych i jak nauczyciele są wykorzystywani jako „rzecznicy”.

Od 2014 r. finansowanie programów LGBT dla nauczycieli i administratorów szkół dramatycznie wzrosło. USAID uzasadnia to rzekomym brakiem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli LGBT oraz wykorzystuje swoją siłę finansową, aby skłonić instytucje edukacyjne do wdrożenia homoseksualnej propagandy.

Szefowa USAID, Samantha Power, bezpośrednio łączy wokifikację kultury z „walką o demokrację” i przekształca ją w postępową krucjatę.

Badania pokazują, że USAID odniosło sukces w kwestiach LGBT w szkołach. Podczas gdy w poprzednich pokoleniach identyfikacja LGBT wynosiła 2%, liczba ta wzrosła do 28% w pokoleniu Z. Taki wzrost jest naukowo niemożliwy i można go wytłumaczyć jedynie inżynierią społeczną.

Dzieci nie stały się nagle bardziej homoseksualne, ale zostały zmuszone przez programy USAID do uwierzenia, że heteroseksualizm jest uciskiem społecznym. Identyfikują się jako LGBT nie ze względu na swoje preferencje seksualne, ale jako cnotę.

Istnieją spekulacje, że ruch Pride ma na celu ograniczenie wzrostu populacji lub normalizację pedofilii jako „grupy marginalnej”. Nie można pominąć związku ze społecznością Epsteina. Ponadto partie lewicowe wykorzystują presję społeczną, aby powiązać tożsamość LGBT z postępową polityką.

Ruch Pride jest prekursorem nowej religii samouwielbienia i przynależności do rządu. Propaguje zaprzeczanie obiektywnej rzeczywistości i przyjęcie całkowitego relatywizmu.

Czy kiedykolwiek istniał prawdziwy ruch „Pride”? A może od początku była to finansowana przez establishment iluzja? Z pewnością na to wygląda. Wraz z rosnącą krytyką organizacji pozarządowych i USAID, ruch Woke może wkrótce stracić na znaczeniu – a wraz z nim parady Pride.

Źródło: alt-market.us

+++

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887 NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). *** *** ***