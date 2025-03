Abermals die Balten – Litauen steigt aus „Streumunition-Abkommen aus

Bild: dpa / Libkos/AP/dpa

Litauen will nun „unter dem Vorwand“ des Ukraine-Krieges, mittels des „gängigen“ Argumentes der russischen Bedrohung, aus dem internationalen Übereinkommen über Streumunition aussteigen.

Mehr als 120 Staaten, darunter Deutschland, gehören zu den Unterzeichnern der Konvention, die den Erwerb, den Einsatz und die Herstellung dieser geächteten Waffen verbietet.

Streumunition grausam und international geächtet

Litauen möchte diese internationale „no-go“- Munition nun allerdings im Ernstfall dennoch einsetzen. Das Parlament in Vilnius hatte im vergangenen Sommer den Rückzug aus dem Abkommen beschlossen, dem Litauen 2008 beigetreten war. Bei dem Austritt geht es nach Angaben von Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene nicht alleine um die Art der Waffen, die Litauen zu erwerben plant. Damit solle vielmehr eine „strategische Botschaft“ ausgesandt werden, dass Litauen im Ernstfall dazu bereit sei, „absolut alles einzusetzen“, erklärte Sakaliene dazu im litauischen Radio.

Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und dabei viele kleine Sprengkörper verstreuen. Umstritten ist sie vor allem, weil ein erheblicher Teil davon nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung massiv und langfristig gefährdet.

Russische „Grenz-Staaten“ ebenfalls nicht unterzeichnet

Die Regierung in Vilnius sieht also in Streumunition ein hochwirksames Verteidigungsmittel. Man verwies ebenfalls darauf, dass außer Norwegen kein Staat mit einer direkten Grenze zu Russland das Übereinkommen zu Streumunition unterzeichnet habe.

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Weißrussland, die beide, wie ebenfalls die USA und China, der Streumunition-Konvention nicht beigetreten sind. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat, ganz entsprechend dem EU-Narrativ, als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen.

