Gleichberechtigung für Kriegstreiber-Innen: Frauen-Wehrpflicht in DK, S, N (Videos)

Norwegische Walküren-Kriegerinnen

Von unserem Alter-weißer-weiser Mann-Korrespondent ELMAR FORSTER

Man, hört die internationale Feministinnen-Linke gerade raunen: „Na, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt, dass man und aus dem wohlig-heiß-warmen Bade gerade ausgeschüttet hat. Das geht entschieden zu weit!“

Und doch ist der sogenannte Fortschritt logisch stringent:

„Jeder Versuch, eine Schule eine Weltanschauung gewaltsam zu züchten, führt zum Gegenteil.“ (Oswald Soengler)

tapfere deutsche Grüne Kriegstreiberinnen unter Außenministerin Baerbock auf Front-Urlaub in der Ukraine, Februar 2023 betretene Gesichter fescher dänischer Rekrutinnen

Nachdem sich die Gleichberechtigung im postfeministischen Zeitgeist längst selbst karikiert und verbrannte Erde in Form von ent-erotisierten, un-begehrenswerten Peter Pan-leins hinterlassen hat … Sind die berühmt subtilen Waffen einer Frau längst in der Vergangenheit unwiederbringlich archaischer Zeiten versunken. Nun freilich finden sich adrett-gestylte Frauen – dank eines Feminismus, der sich das Maul zu voll genommen hat – plötzlich selbst vor den Waffen und diese in den eigenen Händen wieder – zu Appellen und Schwüren auf zugigen Hauptplätzen – während sich ihre maulfeilen Elite-Geschlechts-Genossinnen in den Schutz der Brüsseler Tinten-Burg weiterhin die Luxus-Sitzsessel warm halten lassen …

Zuerst Frauenwahl-Recht – dann Kriegsdienst-Pflicht

Dass Geschichte ein ironisches Spiel betreibt, ist bekannt: Denn gerade in zwei der fortschrittlichsten nordischen europäischen Staaten, hat nun auch Dänemark nach Schweden bereits als zweiter EU-Mitgliedstaat die Wehrpflicht für Frauen vorgeschrieben. Also nicht – wie bisher – als feministisches Feigenblatt, als freiwilliges Exerzierfeld in Konkurrenz zu männlicher toxischer Kraft und Stärke, zur Verfügung gestellt. Für die postfeministischen Pussykratinnen kann diese nichts Wohliges bedeuten – im Sinne einer zeitlichen stringenten Konsequenz: Einführung des Frauenstimmrechts in Norwegen 1913, Dänemark 1915, Schweden 1919. Deutschland (1918) ist also mit der Einführung der Wehrpflicht längst überfällig! Nur die rückständigen österreichischen Pussykratinnen haben noch ein bisschen Aufschub (Frauenstimmrecht in Ö ab 1920)…

Alles also freilich eine logische Konsequenz: Denn nachdem es in Europa Mode geworden war, ehemalige Verteidigungs-Ministerinnen mit Frauen in zartbesaiteten Miniröcken, teils ihre Schwangerschaftsbäuche zur Schau ausführend, ganzen Armeen von Zinnsoldaten vorzustehen zu lassen, müssen nun von der Leyen Enkelinnen sich bald mit der kalten, rattenverseuchten Realität von Schützengräben auseinandersetzen.

schwangere spanische Ex-Verteidgungsministerin

Und so setzt sich also ein Trend weiter fort: Dänemark werde die Wehrpflicht für Frauen einführen – wie der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen stolz verkündete. Der Stichtag ist also für die vielen Postfeministinnen, Klimakleberinnen fatal: Kann man ab jetzt – zu Kriegstreiber-Zeiten nicht mehr das beginnende Wochenende mit fridays-for-future abfeiern …

„Gretas an die Front!“

Wird ein Mensch weiblichen Geschlechts am 1. Juli dieses Jahres 18 Jahre alt, wird sich jene im Jahr 2026 zum Wehrdienst einberufen lassen müssen. Bisher galt die Wehrpflicht in Dänemark nämlich nur für Menschen mit „toxischer“ Männlichkeit über 18 Jahren. Die erforderlichen Reformen für den historischen Fortschritt zur letzten Angleichung der Gleichberechtigung wurden bereits im vergangenen Jahr an die Kriegstreiberstimmung angepasst: etwa die Erhöhung der viermonatigem Spielwiesen-Dienstzeit – ab August 2026 – auf satte 11 Monate. Mit einer ungerechten und wohl bald obsoleten Regelung, dass nur ein Teil eines Jahrgangs zum Wehrdienst eingezogen wird. Die Gretas und Töchterchens von Elite-Feministinnen werden sich also wohl bald auch Seite an Seite ihrer „toxischen“ männlichen Geschlechtsgenossen im Schlamm wälzen …

Schweden hat also mit Einführung der gleichberechtigten Wehrpflicht im Jahre 2017 mit Dänemark einen zweiten Dominostein in Bewegung gesetzt: der zweite EU-Mitgliedstaat, der die Wehrpflicht für Frauen vorschreibt. Schweden hatte sich bereits 2017 dazu entschlossen. Fortschritt hat eben seinen Preis: Denn auch in Norwegen, zwar NATO-, aber nicht EU-Mitglied, besteht Wehrpflicht für Frauen bereits seit Anfang 2025.

EE says we need to have 72 hours of emergency supplies and denmark is speed running their plans to make it mandatory for women to serve in the military pic.twitter.com/jeXNucWpzM — summer (@tragodiaa) March 26, 2025

„Babygirls“ zurück an den Herd?

Und gerade habe ich einige Greta-Jüngerinnen bei einem frivol-reaktionären Gedanken ertappt: Ob „Zurück-an-den-Herd“ oder „Kinderkriegen-Prämien“ nicht doch fortschrittlicher wären. An „Mutterkreuze“ wollen wir aber doch (noch) nicht denken! Aber immerhin liegen solche abwegigen Ideen aus dem nun aufschäumenden feministischen Unterbewusstsein im Trend der Zeit: To be again a „Babygirl“…

Doch: Die Kriegstreiber-Box ist längst geöffnet. Und man darf sich genüsslich auf eine Steigerung des Krieges durch die Entfesselung nordischer Sagenwelt freuen:

