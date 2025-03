Der Kriegstreiber Selenskyj gibt dem Druck seiner westlichen Kriegsunterstützer offenbar nun nach: Er möchte noch jüngere Männer in einem längst verlorenen und sinnlosen Krieg verheizen. Befindet sich doch personalmäßig die alternde und ausgedünnte ukrainische Armee im Zusammenbruch.

Auf einer seiner skurrilen Pressekonferenz am Montag gab der Multimillionäre bekannt: Die Militärführung habe die Ausweitung der Rekrutierung von Bürgern zwischen 18 und 24 Jahren genehmigt. Zelenskyj framt den Wahnsinn unverschämt:

„Am Samstag habe ich die Front besucht. Es gibt eine Forderung von bestimmten Brigaden, und wir werden positiv darauf reagieren. Mehr Brigaden werden junge Fachkräfte einstellen.“ (vadhajtasok)

Und weiter:

„Diese Initiative wird sich auch auf die Nationalgarde und den Grenzschutz erstrecken. Denn jeder effektiven Verteidigungstruppe muss jede Möglichkeit gegeben werden, ihre Fähigkeiten zu erhöhen.„

Zelenskyi genuinely enjoying spending time with Ukrainian soldiers Vs having to listen to the US administration bs. pic.twitter.com/6YUQyiS49n — Lady Jaujau (@ladyjaujau) March 22, 2025

Marode Werbeaktion für den Tod: 22.000 EUR, Zahnarzt und Emigration

Weil bisher die Wehrpflicht für Männer erst ab 24 Jahre galt, versuchte die Regierung verzweifelt, jüngere Menschen mit einer Reihe von Anreizen zum Kampf zu ermutigen. Mit mäßigem Erfolg: Die verwöhnten Sprösslinge der ukrainischen Oligarchen warten lieber im westlichen Ausland in 5-Stern-Hotel das Ende des Krieges ab…

Denn die im Februar gestartete Rekrutierungskampagne stellte für junge Männer 1 Million Griwna (ca 22.000 EUR) pro Jahr Militärdienst in Aussicht. Die Oligarchen-Söhne in ihren mehrere Zehntausend-Euro teuren Luxusschlitten dürften sich vor Lachen kaum ihre Bäuche halten können. Geradezu demütigend eine Zusatzköder: Kostenlose Zahnpflege und die Möglichkeit, die Ukraine nach Kampf-Vertrages verlassen (!). Selbst das ukrainische Regime gibt also zu, dass es in diesem zerstörten Land keine Zukunft mehr gibt. (ukrinform)

Das Verteidigungsministerium geht sogar soweit, in einer Werbekampagne aufzuzeigen, wie viel man für den Todeslohn kaufen kann: Plakate versprechen 15.625 Cheeseburger oder 185 Jahre Netflix-Abo. Eine letzte Demütigung und Verachtung eines korrupten Oligarchen-Regimes demütigend für potenzielles Kanonenfutter im ausgerufenen Volkssturm.

Die Eskalation geht also weiter: Erst im vergangenen Jahr senkte Selenskyj das Mindes-Wehrpflichtalter von 27 auf 25 Jahre. Bisher allerding verzichtete Zelenskyj auf weitere Änderungen mit berechtigten Bedenken hinsichtlich wirtschaftlicher und demografischer Auswirkungen.

Zelenskyj und seine westlichen Kriegstreiben verstärken nun also angesichts der US-Friedensinitiative verzweifelt ihre Mobilisierungsbemühungen. Mit mäßigen m Erfolg: Beschuldigte doch Moskau Kiew des Bruchs der 30-tägigen teilweisen Waffenruhe durch weitere Drohnenangriffe auf russische Energieanlagen und drohte deshalb umgehend mit der Aufkündigung des Abkommens.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.