In einem Interview mit Journalisten in Paris gab der ukrainische Präsident Zelenskyj eine gottähnliche wie banale Prophetie betreffend der Lebensdauer des russischen Präsidenten: „Er wird bald sterben. Das ist eine Tatsache, und dann wird alles vorbei sein.“ (The mirror)

Ist doch Putin bereits 72 Jahre alt – und haben sich aber alle bisherigen Spekulationen über seinen bevorstehenden Exitus wegen seines angeblich angeschlagenen Gesundheitszustands immer noch nicht bewahrheitet.

„Putin wird bald seine unerfolgreiche historische Existenz beenden.“

Laut Selenskyj fürchte sich Putin davor, dass er „seine Macht verliert“, ebenso vor einem Bündnis zwischen Europa und den USA. Weswegen er den Westen spalten wolle. Was angesichts der Machtübernahem durch den US-Präsidenten längst geschehen ist.

USA sollen gegenüber Russland stark bleiben

Deshalb forderte der um seine Macht bangende ukrainische Präsident die USA und andere westliche Verbündete auf, gegenüber Russland stark zu bleiben. Was aber durch die Kreml-freundliche Trump-Politik konterkariert worden ist.

Insofern bedauerte Selenskyj, Washington habe sich von russischer Propaganda manipulieren lassen. Der US-Sondergesandte Witkoff wiederhole „oft Kreml-Narrative.“ Halte doch jener Putin nicht für einen „bösen Kerl“.

Selenskyis groteske Schlossfolgerung:

„Ich glaube nicht, dass uns das dem Frieden näher bringt.“

Wenn man den anderen also nicht verteufelt…

Weil es…

… „den Druck der Amerikaner auf Russland nur schwächt.“

Weswegen die Ukraine aber gegen die russischen Darstellungen angehen werde,

… „wo immer sie auftauchen, weil es einfach keinen anderen Weg gibt“.

Selenskyj bleibt aber entmutigt: Habe er doch viele Male mit Trump gesprochen..

„Und wir arbeiten auf der Ebene der Geheimdienste daran, echte, wahrheitsgemäße Informationen auszutauschen. Denn die Aussagen von Witkoff sind ein großes Problem für uns“.

