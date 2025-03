Nach den ersten Berichten über ein starkes Erdbeben der Stärke 8,2 (Geoforschungsinstitut Potsdam 7,7) um 13h30 in Zentral-Myanmar zeichnet sich ein immer katastrophaleres Bild der Lage: Das Beben war auch im benachbarten Thailand zu spüren. Die Menschen flüchteten in Panik aus vielen Gebäuden in Bangkok und Yangon, Myanmar. „The Sun“ berichtete von möglicherweise tausenden Toten.

Nachdem ein in Bau befindliches 30-stöckiges Gebäude in Bangkok eingestürzt war, wurden anfangs 43 Bauarbeiter vermisst.

🗺️🇹🇭💥l Mais de 40 trabalhadores de uma construção civil estão desaparecidos após o desabamento de um prédio alto em construção na capital #tailandesa, #Bangkok, como resultado do terremoto de magnitude 7,7 de hoje em #Mianmar… pic.twitter.com/lwri4PnzPC — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficial) March 28, 2025

Das Epizentrum lag nach Angaben des Us-Geological-Survey in einer Tiefe von 10 Kilometer, 17 Kilometer von der myanmarischen Stadt Mandalai entfernt, der zweitgrößten Stadt Myanmars.

Nur 12 Minuten nach dem ersten Erdbeben in Myanmar ereignete sich ein weiteres Erdbeben mit einer Stärke von 6,4. Das Epizentrum des zweiten Bebens lag 18 Kilometer südlich von Sagaing. Auch in Teilen Indiens, Chinas und in Vietnams Hauptstadt Hanoi war das Beben zu spüren.

Zusammenbruch der Infrastruktur

Die Strom- und Stromleitungen sowie die Infrastruktur in der Region sind nach Angaben des Roten Kreuzes zusammengebrochen. Weswegen das genaue Ausmaß der verursachten Schäden derzeit schwer abzuschätzen ist. Laut „BBC“ stürzte auch eine Brücke in den Mandalaya-Fluss.

Rettungsteams und Krankenhäuser, vor denen sich lange Schlangen bildeten, sind überfordert. Vor der Klinik in Myanmars Hauptstadt Nay Pyi Taw krümmten sich Menschen vor Schmerzen, andere standen unter Schock die – wie die „Bangkok Post“ erschüttert berichtete. Blutige und von Staub bedeckt Verletzte wurden von ihren Angehörigen in die schwer beschädigte Notaufnahme transportiert. Viele Menschen mussten deshalb bei 38 Grad und Sonne im Freien versorgt werden.

Für Myanmar, eines der ärmsten Länder der Welt, ist es eine Katastrophe mit unbekanntem Ausmaß: In der Stadt Mandalay, mit 1,6 Millionen Einwohnern, stürzte auch eine Mosche en, in der gerade gebetet wurde – wie die Nachrichtenagentur „Khit Thit Media“ berichtete.

Die Region wurde zu einem „Gebiet mit Massenunfällen“ erklärt: Die Toten liegen auf den Straßen. Für sechs Regionen des Landes wurde der Notstand ausgerufen.

Auch der Flughafen in Nay Pyi Taw (Myanmar) war betroffen: der Kontroll-Tower stürzte ein. Auch der Airport in Mandalay ist schwer betroffen.

Katastrophe noch nicht überstanden

Laur Geophysiker Oliver Heidbach (Deutsches Geoforschungsinstitut in Potsdam“ geht man von weiteren, tagelangen Nachbeben buís zu einer Stärke vob 6,5 aus.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.