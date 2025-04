Jeder Kaffeetrinker ist ein Drogensüchtiger: Interview mit Norbert Heuser (Video)

Bild: Norbert Heuser

Es ist für die Meisten das allernormalste der Welt: Morgens erst einmal eine gute Tasse Kaffee. Für Viele ist es sozusagen die erste Amtshandlung, direkt in die Küche zu gehen und sich den ersten Kaffee zu zapfen, um überhaupt wach zu werden und zu funktionieren. Wer kennt nicht den Satz „Ohne meinen Kaffee am Morgen bin ich kein Mensch“.

Von “ DIE UNBESTECHLICHEN“ |In diesem Gespräch zwischen Norbert Heuser und Niki Vogt haben wir heute dieses Thema, das fast jeden angeht, aber niemandem wirklich bewusst ist: Kaffeegenuss ist gesundheitsgefährlich. Norbert Heuser stellt hier sein Buch vor mit dem verblüffenden Titel: “Jeder Kaffeetrinker ist ein Drogensüchtiger”.

Eine zunächst sehr überraschende Aussage, der kaum jemand auf Anhieb zustimmen wird. Norbert stellt hier vor allem auf das Koffein ab, was ja nicht nur im Kaffee enthalten ist. Er belegt, dass Kaffee (und jedes koffeinhaltige Getränk) eine echte Droge ist und untermauert dies mit anschaulichen, interessanten Beispielen und wissenschaftlichen Studien.

Norbert erklärt die Wirkungsweise des Koffeins, wie der Kaffee chronischen Stress erzeugt. Stress triggert Notprogramme im Körper, die über längere Zeit für jeden schädliche gesundheitliche Folgen haben. Das Problem: Kaffee ist in unserer Kultur total etabliert und akzeptiert, daher macht sich niemand Gedanken wegen der Wirkung, was die Auswirkungen auf den Körper aber nicht besser macht. Dazu kommt, dass der Abhängigkeitsfaktor von Koffein ziemlich hoch ist und man nicht so einfach aufhören kann. Der Grund dafür, dass Kaffee süchtig macht ist, dass das Koffein sehr stark die in uns seit der menschlichen Urzeit angelegten, mächtigen Programme eingreift – und ganze Kaskaden von körpereigenen Stoffen und Reaktionen in Gang setzt.

Norbert ist ein deutsch-amerikanischer Life-Coach und hat schon vielen Klienten mit seinem Rat helfen können. In diesem Gespräch, einer sehr spannenden Reise um die Welt und in unseren Körper und das Gehirn erfahren wir Amüsantes und Erstaunliches und Einsichten in unser eigenes Verhalten und wie vielschichtig das Thema Kaffee und Koffein, seine Geschichte und die Sucht danach ist.

Norbert ermuntert daher dazu, das jeder Kaffeetrinker durch einen Selbsttest feststellen kann, ob er – oder sie vom Kaffee abhängig ist, und die damit verbundenen Entzugserscheinungen erlebt und durchlebt. Die „ich-bin-kein-Mensch-ohne-Kaffee“-Leute brauchen sich die Frage wahrscheinlich gar nicht zu stellen … nur die, ob sie nicht doch davon loskommen wollen. Nicht wenige Leser dieses Buches haben nach der Lektüre spontan beschlossen, keinen Kaffee mehr zu trinken.

Kaffeetrinker oder nicht, man erfährt in diesem Buch viel über Suchtverhalten und zum Thema Kaffee ganz unerwartete und spannende Informationen. Zum Beispiel, dass Bienen Coffein-Junkies sind. Der Autor bietet in seinem Buch auch sehr gute, schmackhafte und natürliche Ersatzlösungen für den Kaffee an.

Hier findest Du das Buch und auch eine kostenlose Extra PDF mit guten Kaffee-Ersatzlösungen zum Herunterladen: http://www.verbesseredeinleben.info

Wenn Du Fragen hast und Norbert kontaktieren möchtest: ipceuropeug@gmail.com