Musk o wyroku dla Le Pen: „Ekstremalna lewica zamyka przeciwników”

Elon Musk również zareagował na wiadomość o wyroku przeciwko Marine Le Pen za pośrednictwem „X”.

„Kiedy skrajna lewica nie może wygrać demokratycznych wyborów, nadużywa systemu prawnego i więzi swoich przeciwników. To ich wypróbowany i przetestowany scenariusz na całym świecie“.

Ponadto Musk udostępnił post wymieniający innych polityków z podobnymi doświadczeniami: Jair Bolsonaro, pakistański Imran Khan, Matteo Salvini, Donald Trump i ostatnio rumuński Calin Georgescu dołączyli do firmy.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

