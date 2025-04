Każdy, kto chce oceniać, jaka jest prawda w społeczeństwie, jest mentalnie bliżej dyktatury niż demokracji. A negocjacje koalicyjne między CDU i SPD malują przerażający obraz tej sytuacji: Podczas gdy CDU/CSU miałyby historyczną szansę na zainicjowanie politycznego zwrotu, wolałyby raczej negocjować „zakaz kłamstw” – i poświęcić interesy wyborców w tym procesie.

Zgadza się: dezinformacja wkrótce stanie się przestępstwem. CDU idzie na każde ustępstwo wobec SPD nie z konieczności, ale dobrowolnie i z tchórzostwa, ponieważ przedkłada „zaporę ogniową” nad dobro kraju. CDU/CSU stała się ofiarą lewicowej przemocy i zastraszania. Teraz woli zawrzeć pakt z SPD niż spełnić własne obietnice. Wszystko pod hasłem „walki o Niemcy” – powszechnej hipnozy. Niemcy znajdują się na rozdrożu: podczas gdy obywatele domagają się rozwiązań, politycy prowadzą niebezpieczną grę z przyszłością naszego kraju.

Z powodu strategicznej i intelektualnej niezdolności do poradzenia sobie z dziesięcioma milionami wyborców AfD – ludzi, którzy prawie wszyscy głosowali na CDU – CDU niszczy zaufanie do demokracji. Zastraszona i tchórzliwa, zakładniczka lewicowych idei, CDU chwali teraz partię Antifa Larsa Klingbeila jako „centrum społeczeństwa”. Mówimy o wielkiej normalizacji przemocy politycznej. Mniejszość używa przemocy, by narzucić swoją wolę większości.



