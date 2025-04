Ramadan w Italii: Multikulturowa nienawiść wobec Europy – zdjęcie Meloni i Leyen spalone (filmy)

W poniedziałek rano włoski minister ds. europejskich określił ten akt wandalizmu jako poważny i brutalny: Członkowie społeczności muzułmańskiej w Turynie spalili zdjęcie premier Giorgi Melonie podczas modlitw na zakończenie Ramadanu. Masowe modlitwy odbywały się również na publicznych placach w całych Włoszech.

Według Tommaso Foti, zbiorowa modlitwa na zakończenie islamskiego miesiąca postu w Turynie…

… „zakończyła się niegodnym występem: Zdjęcie premiera Giorgia Meloniego zostało spalone z okrzykiem »Allahu akbar!«“.

Według ministra, był to poważny i brutalny atak na instytucje kraju. I to właśnie ci, którzy zawsze apelują o integrację i tolerancję, nie przywiązują do tego odpowiedniej wagi. Co gorsza, jak podkreślił Foti, burmistrz opozycyjnej Partii Demokratycznej (PD) i członkowie skrajnie lewicowych ugrupowań byli również obecni podczas islamskiej modlitwy.

Łącznie prawie 30 000 osób wzięło udział w ceremonii zamknięcia Ramadanu w niedzielne popołudnie w „Parco Dora”, jednym z miejsc na świeżym powietrzu w dawnej dzielnicy przemysłowej Turynu. Pod koniec wydarzenia odbyła się również propalestyńska demonstracja.

Oprócz zdjęcia włoskiej premier Giorgii Meloni, groteskowo spalono również zdjęcie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, jednego z najbardziej agresywnych agentów powitalnych.

Islamizacja Włoch postępuje

Na marginesie: po Rzymie, drugi licencjonowany meczet w kraju jest obecnie budowany w Turynie, finansowany przez marokańskiego władcę.

W Prato w Toskanii ceremonia zamknięcia Ramadanu odbyła się w niedzielę na dziedzińcu katolickiego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Dominika, w obecności dwustu członków lokalnej społeczności bengalskiej. Katolicki biskup Giovanni Nerbini wykazał się ugodowością, różnorodnością i tolerancją w odniesieniu do prośby islamskiego Imana, chętnie udostępniając dziedziniec kościoła. Który zwykle nie jest używany do ceremonii katolickich we wczesnych godzinach porannych:

„Szukałem odpowiedniej lokalizacji, która uwzględniałaby potrzeby muzułmanów i szacunek dla naszych własnych przestrzeni”, powiedział kosmopolityczny biskup.

Po zakończeniu modlitwy dołączył do imanów na kawę na tarasie kawiarni przed kościołem.

Prato, ze swoim przemysłem tekstylnym i ponad 196 000 mieszkańców, jest domem dla największej liczby osiadłych imigrantów w stosunku do liczby ludności, wynoszącej prawie 50 000, zgodnie z danymi statystycznymi z grudnia ubiegłego roku.

Konflikt na Bliskim Wschodzie jest również coraz częściej importowany do Europy. Co to ma wspólnego z łamaniem postu? To prawdopodobnie demonstracja siły!

Szkoła podstawowa w Pioltello niedaleko Mediolanu również jest dziś zamknięta, ponieważ 43 procent z prawie 1200 uczniów to muzułmanie – drugi rok z rzędu. Dziesięć tysięcy muzułmanów mieszka obecnie w osadzie liczącej 36 000 mieszkańców. Ale nawet w tej milionowej metropolii na południu Włoch modlitwy odbywały się i odbywają w niedzielę i poniedziałek pod koniec miesiąca postu na największych placach w centrum miasta.

