Teraz także Wielkanoc: Zając Wielkanocny staje się „ZAJĄCEM SIEDZĄCYM”!

Niezadowolenie na portalach społecznościowych: Wielkanocny zajączek staje się siedzącym zajączkiem

Niedawne masowe zgromadzenia muzułmanów w miastach w celu demonstracyjnych modlitw na placach publicznych wywołały poruszenie. Po tym, jak sprzedawcy detaliczni oferowali wcześniej kalendarze na Ramadan, teraz rozpoczyna się biznes wielkanocny:

Czekoladowe zajączki wielkanocne są już w sprzedaży na rynkach. Jedyną różnicą jest to, że często nie są one nazywane „zajączkami wielkanocnymi”, ale „siedzącymi zajączkami”. W gorącej atmosferze nie wypada to najlepiej – nawet jeśli termin wcale nie jest nowy.

Czy standardowy zajączek wielkanocny zostanie wkrótce wypuszczony do strzelania i zastąpiony siedzącym zajączkiem? Symboliczny obrazek: KI / R24

„Siedzący króliczek” z ALDI pokazuje »postawę« – tylko brązowy ścieg wokół szyi jest podejrzany – czy tęczowa kokarda nie byłaby bardziej odpowiednia?

Zdjęcia tak zwanych czekoladowych „siedzących króliczków”, które obecnie krążą wirusowo w sieciach społecznościowych, prawdopodobnie wywołały spore poruszenie wśród niektórych osób. „Czy zajączek wielkanocny nazywa się teraz siedzącym zajączkiem?” wielu użytkowników zadaje sobie pytanie i nie są zadowoleni z tej rzekomej zmiany nazwy.

Bei „Aldi Nord“ Statt Osterhase….heißt er jetzt SITZHASE🤔 pic.twitter.com/FL5zvGgjaX — Petra (@HetzelPetra) April 2, 2025

[…]

Tłumienie tradycji chrześcijańskich nie jest wytworem naszej wyobraźni: Przekonanie, że chrześcijańskie święta i tradycje powinny zejść na dalszy plan, podczas gdy muzułmańskie festiwale są wręcz reklamowane w celu przypodobania się migrantom – czasami nawet poprzez oświetlanie stref dla pieszych na koszt podatników – nie jest jednak przypadkowe. Czytaj więcej na report24.news

+++

Aby chronić przemysł samochodowy: Włochy wzywają do zamrożenia Zielonego Ładu

Włochy biją na alarm: ze względu na dramatyczny spadek produkcji samochodów, Rzym wzywa do zawieszenia kluczowych wymogów Zielonego Ładu – odpowiedni wniosek ma zostać złożony do UE.

Premier Włoch Giorgia Meloni. GETTYIMAGES/Pier Marco Tacca / Contributor

Włochy chcą zawiesić przepisy dotyczące redukcji emisji przemysłowych, aby zmniejszyć obciążenie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, który jest szczególnie dotknięty amerykańskimi taryfami celnymi. Minister przemysłu Adolfo Urso ogłosił, że będzie lobbował na rzecz tego w Unii Europejskiej. Odpowiedni wniosek zostanie złożony do UE.

„Sprzeciwiając się taryfom, wzywamy UE do natychmiastowego działania i zawieszenia zasad Zielonego Ładu, które doprowadziły do upadku przemysłu motoryzacyjnego” – wyjaśnił Urso. Opowiedział się za „deregulacją”, która mogłaby ułatwić życie europejskim przedsiębiorcom. Ważne jest, aby europejskie firmy znalazły „alternatywne rynki”. „W najbliższych dniach włoski rząd spotka się ze stowarzyszeniami biznesowymi, aby omówić środki zaradcze”, podkreślił minister. Czytaj więcej na exxpress.at

+++

Ogromne koszty i dużo czasu pracy: osoby ubiegające się o azyl w Suhl terroryzują lokalną straż pożarną

Osoby ubiegające się o azyl w Suhl w Turyngii wykonały w zeszłym roku ponad 200 fałszywych telefonów alarmowych, powodując niepotrzebne wzywanie profesjonalnej straży pożarnej.

Szef biura kontroli przeciwpożarowej i katastrof, Dennis Kummer, powiedział Focusowi, że 205 z 230 zgłoszeń alarmowych z lokalnego ośrodka dla azylantów było fałszywymi alarmami. Za umyślne wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do roku pozbawienia wolności.

Czytaj więcej na jungefreiheit.de

+++

Zielona policja ds. odpadów: popularna edukacja dla świadomych ekologicznie zamożnych Niemców, podczas gdy w kraju nic już nie działa

Jedyną rzeczą, którą temu państwu wciąż udaje się osiągnąć, jest ciągłe poddawanie swoich obywateli nowym, całkowicie bezsensownym szykanom. Na przykład niektóre niemieckie dzielnice, zwłaszcza te, w których (współ)rządzi zielona sekta, nie mają nic lepszego do roboty niż monitorowanie prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.

Kiedy 1 maja wejdzie w życie nowe ogólnokrajowe rozporządzenie w sprawie bioodpadów, udział ciał obcych może wynosić maksymalnie trzy procent, a udział plastiku maksymalnie jeden procent. Oczywiście ekologicznie zarządzany kraj związkowy Badenia-Wirtembergia jest w czołówce, jeśli chodzi o zwalczanie przestępców zajmujących się odpadami: Dzielnica Esslingen już planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do monitorowania pojemników na odpady organiczne i śledzenia obywateli, którzy nie przestrzegają wymogów segregacji odpadów. Więcej informacji na stronie ansage.org

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887 NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). *** *** ***