W Salisbury/Maryland w USA wśród pszczelarzy wybucha panika, ponieważ doszło do gigantycznej śmierci pszczół, która znacznie przewyższa tę z 2010 roku. Pszczelarze już ostrzegają, że konsekwencje tej śmiertelności pszczół będą widoczne w dostawach żywności już w tym roku.

Pszczelarze ogłaszają „CZERWONY” alarm!

Od dawna wiadomo, że potrzebne są aktywne działania, aby uratować populację pszczół. Zatwierdzone toksyny środowiskowe i ekspansja 5G tworzą wrogą biosferę.

Tom Babcock, pszczelarz z zamiłowania i pasji, powiedział:

„Robię to od 2010 roku, nigdy nie widziałem czegoś podobnego, nie chodzi o ilość strat”.

Powiedział, że miał szczęście stracić tylko jeden ul.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zginęły miliony pszczół

Pszczelarka Laura Pascarella boryka się z tymi samymi problemami.

„To dobrze prosperująca kolonia. Ta kolonia robi dokładnie to, co powinna robić na wiosnę”, powiedziała, ”ale jest wielu pszczelarzy, którzy znajdują te dobrze prosperujące kolonie i wracają miesiąc później i zdają sobie sprawę, że coś się stało. Pszczoły już nie kwitną. Umierają lub znikają”.

Pascarella powiedział, że nie jest to tylko przerażający widok dla pszczelarzy. To przerażająca rzeczywistość, która wpłynie na całą gospodarkę rolną. Pszczoły miodne zapylają około 75% owoców, orzechów i warzyw w Stanach Zjednoczonych – co przekłada się na około 15 miliardów dolarów w uprawach.

„Wiele osób o tym nie wie, ale pszczoły miodne są głównym zapylaczem źródeł żywności” – powiedział Pascarella.

Istnieją jednak sposoby na poprawę przeżywalności pszczół miodnych. Amerykański Departament Rolnictwa zaleca unikanie stosowania pestycydów w południe, kiedy pszczoły szukają pyłku i nektaru. Pomocne może być również sadzenie roślin przyjaznych zapylaczom, takich jak czerwona koniczyna i balsam pszczeli.

