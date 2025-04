Producent bloków antyterrorystycznych pozywany przez „Lego”

Bild: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Kolorowe betonowe bloki zostały niedawno wzniesione w celu „ochrony” Festiwalu Katedralnego w Erfurcie w Turyngii. Jednak, czy to celowo, czy nieumyślnie, przypominają one „stare dobre” klocki Lego w odpowiednio „gigantycznych” rozmiarach. Nie bez powodu klocki te są popularnie nazywane „Merkel Legos”.

Jak widać na powyższym zdjęciu, „Merkel Legos” zostały jaskrawo pomalowane po wzniesieniu – celem jest oczywiście zakrycie brzydkiego betonowego charakteru ściany kolorową radością. Ostatecznie ta nowa kolorowość jest konsekwencją „kolorowości” przyniesionej nam przez tych, przed którymi te klocki mają nas teraz chronić.

Lego pozywa producentów

Kolorowe betonowe bloki antyterrorystyczne, które wyglądają jak klocki Lego, zostały wzniesione w Turyngii w celu ochrony festiwalu katedralnego w Erfurcie. Jednak Lego podejmuje teraz kroki prawne przeciwko producentowi, który sprzedaje formy do klocków.

Duńska firma Lego pozwała firmę „BETONBLOCK” z Heerhugowaard (Holandia) do sądu w postępowaniu uproszczonym. Firma produkuje formy do antyterrorystycznych bloków betonowych o wadze kilku ton i porównuje je z klockami Lego. Wynikający z tego zarzut jest bezsprzecznie naruszeniem praw do znaku towarowego.

Betonowe słupki antyterrorystyczne są następnie odlewane w stalowych formach, które są produkowane i sprzedawane przez holenderskiego producenta.

Stalowe formy są oferowane klientom, którzy mogą później odlewać w nich betonowe bloki. Są one następnie wykorzystywane do ochrony festiwali, festynów publicznych lub jarmarków bożonarodzeniowych przed atakami terrorystycznymi. Innymi słowy, tam, gdzie nie spodziewałbyś się znaleźć zabawki, ale można by wybaczyć, że trywializuje to ukryte i coraz bardziej „codzienne” zagrożenie atakami terrorystycznymi.

Reklamuje się jako „system kołków jak klocki Lego”

Strona internetowa holenderskiej firmy reklamuje jednak „wszechstronne formy do betonowych klocków Lego” i „system kołków jak w klockach Lego”. Jednak to właśnie to denerwuje teraz duńskiego giganta zabawek.

Największa na świecie firma zabawkarska pod względem sprzedaży obawia się, że jej marka jest osłabiana, a „Lego” staje się ogólnym terminem dla wszystkiego, co ma kołki.

Słynne na całym świecie małe, kolorowe klocki, które Lego produkuje od 1949 roku, są znane ze swoich wszechstronnych kształtów i kołków, które można ze sobą łączyć. Prawnik Lego, Jeroen Boelens, powiedział NOS, że „marka Lego jest wykorzystywana w sposób, który powoduje szkody”. Dzięki pozwowi Lego chce zapobiec oznaczaniu w przyszłości każdego betonowego potwora jako „Lego”.

