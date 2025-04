ELON MUSK: „Masowa imigracja to szaleństwo i doprowadzi do zniszczenia każdego kraju, który dopuści niekontrolowaną masową imigrację.”

Kraj to nie tylko jego geografia. Kraj to jego ludzie. To podstawowa koncepcja.

🚨 ELON MUSK: „Mass immigration is insane and will lead to the destruction of any country that allows unfettered mass immigration.

A country is not its geography. A country is its people. This is a fundamental concept.“ pic.twitter.com/Bs0bBVT6zD

— DogeDesigner (@cb_doge) April 5, 2025