Przerażające nagrania wideo agresywnych i dziwacznie się zachowujących migrantów w ich krajach przyjmujących nieustannie szokują. A nagrania dowodzą, że nielegalna imigracja z pewnych pozaeuropejskich kręgów kulturowych jest niemal nie do opanowania.

Najgroźniejsze sytuacje stały się codziennością: masowe gwałty, podpalenia, rabunki, bójki, potrzeby fizjologiczne w budkach telefonicznych i wiele innych.

„Cieszę się na to!” (Zielona Göring-Eckardt)

W tej kwestii pamięta się jeszcze głupawo-naivny komentarz przewodniczącej Zielonych, Göring-Eckardt.

„Nasz kraj się zmieni, i to drastycznie: I cieszę się na to.”

Paryska policja ucieka o swoje życie (Wideo)

W ostatnich dziesięcioleciach Francja, podobnie jak Niemcy, straciła kontrolę nad dziesiątkami takich stref, w które nie należy wchodzić.

Szokujące nagranie zostało udostępnione przez Visegrád 24.

Francuscy policjanci zostali zmuszeni do ucieczki w jednym z niechlubnych multikulturowych przedmieść, po tym jak przed tygodniem zostali zaatakowani przez bandy migrantów w strefie, gdzie nie można wchodzić, w Paryżu.

Gazeta zwróciła uwagę, że Francja w ostatnich dziesięcioleciach straciła kontrolę nad dziesiątkami takich stref.

French police fleeing after having come under attack yesterday by migrant gangs in the no-go zone Saint-Denis in Paris.

The French state has been losing control of dozens of such no-go zones over the past decades.

🇫🇷 pic.twitter.com/CkimJmwFhv

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2025