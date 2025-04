Ponad 100 000 na wielkiej demonstracji pro-Le Pen w Paryżu (filmy)

To zdarzyło się po tym, jak francuski sąd skazał Marine Le Pen, byłą przewodniczącą francuskiego „Rassemblement National”, na cztery lata więzienia – dwa lata w zawieszeniu i dwa lata aresztu domowego – oraz unieważnił jej bierne prawo wyborcze na pięć lat. – Zachodnie media systemowe próbują zatuszować protest, mówiąc o „kilku tysiącach zwolenników Le Pen” (ORF), podczas gdy lokalne media informują o ponad 100 000.

Demonstracja prawicy rozpoczęła się wczesnym niedzielnym popołudniem, ale na ulicach pojawili się także lewicowcy i centryści.

Według Le Pen miała to być decyzja polityczna, która „rozgniewała miliony Francuzów”.

„Miliony Francuzów wierzą we mnie, miliony Francuzów mi ufają. Walczę dla was od 30 lat i walczę od 30 lat z niesprawiedliwością, więc będę walczyć dalej.” – powiedziała Le Pen, która odwołała się od wyroku sądu.

Lewica w strachu przed „trumpistowskim zwrotem”

Jednak w niedzielny poranek na Place de la République zorganizowała się konkurencyjna lewica, oskarżając Le Pen o „trumpistowski zwrot”. Również partia centrowa Gabriela Attala maszerowała w Saint-Denis, ostrzegając przed „egzystencjalnym zagrożeniem dla praworządności” – jak informowało „Sky News”.

More than 100,000 French patriots just conquered Paris in support of Le Pen.

„Czarny dzień dla Francji“



Pierwsze wystąpienie miał Jordan Bardella, przewodniczący „Rassemblement National“, który podkreślił:

„To czarny dzień dla Francji, to rana dla patriotycznego francuskiego narodu“.

Bardella zaatakował sędzinę, która skazała Le Pena, podkreślając jednak, że nigdy nie przekroczy granicy podziału władz.

„Nigdy nie wywierać będziemy presji na demokrację.”

I on wezwał swoich zwolenników, aby stanęli za Marine Le Pen:

„Jestem pewien, moi rodacy, że może liczyć na was. Pomóżcie jej stawić czoła tej niesprawiedliwości. Pozostańcie u jej boku. Weźcie udział w Narodowym Powstaniu!”

I dodał:

„Nigdy zwycięstwo nie było tak blisko. Niech żyje Marine Le Pen, niech żyje demokracja, niech żyje Francja.”

Bardella zadeklarował gotowość do przejęcia kierowniczej pozycji po Le Pen.

🇫🇷 WOW! Tens of thousands of French patriots have gathered in Paris to protest against a French court banning Marine Le Pen from running in the 2027 Presidential Election.

This is HUGE! 🔥🔥 pic.twitter.com/iqoMc5w6wN

— Cillian (@CilComLFC) April 6, 2025