JULIAN REICHELT | In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ sprechen wir über einen historischen Moment in der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Zum ersten Mal steht die AfD in den Umfragen ganz oben, zum ersten Mal ist die Union nicht mehr die alleinige stärkste Kraft rechts der Mitte. Zum ersten Mal in ihrer kurzen Existenz ist die AfD gleichgezogen mit der Partei von Adenauer, Erhard und Kohl, die die Geschicke des Landes geprägt hat wie keine andere.

Laut Meinungsforschungsinstitut INSA stehen AfD und CDU nun gleichauf bei 24 Prozent. Die CDU verliert zwei Prozentpunkte und fällt auf 24. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und steigt auf 24. CDU und SPD haben nach dieser Umfrage ihre gemeinsame Mehrheit im Parlament verloren, bevor sie überhaupt angefangen haben, zu regieren.

