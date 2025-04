Offshore-Windparks verseuchen nachweislich die Weltmeere

Bild: pa/Zoonar

Eine aktuelle Studie macht nun klar, dass Offshore-Windparks die Weltmeere durch Farbabrieb massiv verseuchen.

Soviel nur zur „Grünen umweltfreundlichen Energiegewinnung“, denn tausende Tonnen dieser mit Metallen angereicherten Farbstoffe gelangen über die Jahre ins Meerwasser.

Ewigkeitschemikalien und weiter giftige Substanzen

Überdies werden die Meere noch mit diversen Ewigkeitschemikalien und anderen giftigen Substanzen massiv belastet, wie auch report24 berichtet hatte.

Die Nordsee steht bekanntlich, dank der aggressiv vorangetriebenen Grün-Ideologie, vor einer beispiellosen Transformation. Bis 2050 sollen daher auch rund 20.000 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 300 Gigawatt die Energiewende vorantreiben. Während also Politiker und Umweltaktivisten die vermeintlich saubere Energieform immer noch feiern, haben Forscher der Technischen Universität Braunschweig ein bislang kaum beachtetes Umweltproblem klar identifiziert. Korrosionsschutzanstriche der Anlagen setzen erhebliche Mengen potenziell schädlicher Partikel frei.

Ausbreitung der Farbpartikel im Meer untersucht

Das Leichtweiß-Institut für Wasserbau (LWI) hat erstmals systematisch untersucht, wie sich diese Farbpartikel im Meer ausbreiten. Die Ergebnisse sind mehr als alarmierend. Ein einzelner Windpark mit 250 Megawatt Leistung könnte während seiner 25-jährigen Betriebsdauer zwischen 430 und 2.200 Kilogramm Farbpartikel ins Meer absondern. Hochgerechnet auf alle bis 2035 geplanten Anlagen in der Nordsee, wie auch in Südostasien könnten so bis zu 3.052 Tonnen dieser Partikel in die Meeresumwelt gelangen.

„Die Zusammenstellung aller möglicher“ Transportwege“ von abgeplatzten Partikeln der Korrosionsschutzsysteme ist der grundlegende Schritt, um zukünftige Feldstudien und Bewertungen durchführen zu können”, erklärt dazu Professor Nils Goseberg, Leiter des LWI und Mitautor besagter Studie. Besonders problematisch dabei ist, dass die Farbpartikel Zusätze wie Zink- und Glasflocken, die ihre Dichte erhöhen, enthalten. Dadurch sinken sie im Wasser ab und werden dann durch Strömungen horizontal transportiert, bis sie schließlich am Meeresboden landen. Dort können sie entweder in tiefere Sedimentschichten eingebettet oder aber auch durch Meeresorganismen aufgenommen werden, die wiederum anderen Meerestieren als Nahrungsquelle dienen. So gelangen diese auch in die Nahrungskette.

Auswirkungen auf Meeresökonomie

Die Studie, die im Rahmen des europäischen Anemoi-Projekts durchgeführt und mit dem Titel „Transport mechanisms of particulate emissions from artificial marine structures – A review” im „Marine Pollution Bulletin” veröffentlicht wurde, lässt allerdings eine entscheidende Frage offen. Welche konkreten Auswirkungen haben diese Partikel auf die Meeresökosysteme? Die Forscher betonen daher den dringenden Bedarf an weiteren Untersuchungen. „Offshore-Windenergie ist eine wichtige Schlüsseltechnologie für einen Übergang hin zu einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung”, erklärt Niklas Czerner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am LWI. „Daher ist es von großer Bedeutung, diesen Übergang so umweltverträglich wie möglich zu gestalten und alle potenziellen Risiken aufzuzeigen und zu bewerten.”

Das mit 3,2 Millionen Euro geförderte Anemoi-Projekt vereint elf europäische Forschungsinstitute, die bis 2027 nicht nur relevante chemische Emissionen identifizieren, sondern auch deren Auswirkungen auf Ökosysteme bewerten und nachhaltige Lösungen entwickeln sollen. Die Ergebnisse richten somit den Fokus auch auf die oft vernachlässigten Umweltfolgen, wie zum Beispiel auch der Abrieb von Ewigkeitschemikalien und anderen Giftstoffen, vermeintlich grüner Technologien. Während die Politik ambitionierte Ausbauziele verkündet, zeigt nunmehr die Wissenschaft, dass auch erneuerbare Energien zweifelsfrei ihren ökologischen Preis haben.

