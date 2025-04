Vergewaltigungen und Morde auf „Flüchtlingsbooten“ Richtung neuem Hotspot Kanaren

Bild: Radio-Europa

Offenbar führen „engmaschigere“ Kontrollen im Mittelmeer seit letztem Sommer zu einer Verlagerung der sogenannten „Fluchtrouten“.

So erreichten etwa 2024 mehr als 46.000 Migrationswillige die Kanarischen Inseln und somit gut 7.000 mehr Menschen als dort 2023 angelandet waren.

Neuer „Hotspot“ Kanaren

Auf den, zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, einstmals als Urlaubsparadies von Europäern bekannt, sind im vergangenen Jahr 46.843 Migrationswillige angekommen, so viele wie nie zuvor. Der vorherige Höchstwert von 2023 von 39.910 wurde somit laut dem spanischen Innenministerium überschritten.

Die Ankünfte auf den Kanaren machten 2024 demnach erneut die deutliche Mehrheit der insgesamt 63.970 irregulären Ankünfte von Migranten in Spanien aus. Der Höchstwert in ganz Spanien war 2018 erreicht worden, damals kamen 64.298 Flüchtlinge im Land an.

Engmaschigere Kontrollen im Mittelmeerraum bewegen nach und nach immer mehr Migranten dazu, ihre Reise von Westafrika über die sogenannte Atlantik-Route zu wagen. Während die Zahl der irregulären Einreisen in die gesamte EU nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur bis Ende November 2024 angeblich um rund 40 Prozent sank, stiegen die Überfahrten über die Atlantik-Route um 19 Prozent. Insbesondere Menschen aus Mali, Senegal und Marokko wählten die Überfahrt per Boot.

Regelmäßige Vergewaltigungen und sogar Morde auf den Migrantenbooten sollen mittlerweile sogar schon „Standard“ geworden sein. Man muss sich als Europäer „fernab von derlei Sitten“ zwangsläufig mit einem Quäntchen Zynismus wohl fragen ob denn hier bereits für den Aufenthalt in Europa geprobt wird. Strafrechtliche Konsequenzen sind ja wohl kaum zu erwarten, ob der mittlerweile allseits bekannten Kuscheljustiz oder im Notfall jedenfalls psychischer Beeinträchtigung und Schuldunfähigkeit.

Angaben der, in Afrika gut vernetzten spanischen NGO-Hilfsorganisation „Caminando Fronteras“ sind 2024 mindestens 9.757 Migranten beim Versuch gestorben, die Kanaren zu erreichen. Wie viele davon auf den Booten getötet wurden geht daraus freilich nicht hervor, denn auch der Mainstream macht um dieses Thema tunlichst „einen Bogen“.

Wobei offenbar weder die NGO´s in der Lage oder willens zu sein scheinen, den „Trend“ umzukehren, als auch die Menschen davon abzuhalten diesem Weg weiter zu folgen.



