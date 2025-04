Z Włoch do Albanii deportowani przestępczy migranci wszczynają rewoltę (wideo)

Gdy tylko albańskie obozy dla migrantów prowadzone przez Włochy zostały otwarte, migranci zbuntowali się – podsycani przez imigrantów z kryminalną przeszłością, którzy zostali przeniesieni do zamkniętego ośrodka i oczekiwali na deportację.

Od 11 kwietnia 40 nielegalnych imigrantów czeka tam na deportację. Włochy są zatem pionierem pod rządami narodowo-konserwatywnego premiera Giorgia Meloniego, który jako pierwszy zainicjował relokację osób z bezpiecznych krajów poza granicami UE do czasu rozpatrzenia ich wniosków o azyl. Wcześniej lewicowi prokuratorzy robili wszystko, co w ich mocy, by zapobiec funkcjonowaniu eksterytorialnego obozu dla uchodźców poprzez odsyłanie migrantów do Włoch, argumentując, że Egipt i Bangladesz nie są bezpiecznymi krajami.

Po tymczasowym zamknięciu obozów w Albanii, zostały one ponownie otwarte w zeszłym tygodniu, a 40 migrantów z kryminalną przeszłością zostało tam przetransportowanych w celu deportacji z Włoch.

Według ostatnich doniesień prasowych, kilka dni po ich przybyciu wybuchły zamieszki. Zatrzymani atakowali strażników, wybijali okna, niszczyli sprzęt i uszkadzali materace. Niektórzy z nich zranili się narzędziem tnącym i wymagali natychmiastowego leczenia.

Pod tym względem zamieszki przypominają jednak te, do których regularnie dochodzi we włoskich więzieniach.

Niemniej jednak lewicowi politycy okazali swoje zwykłe oburzenie, zgodnie z prasą głównego nurtu, że więźniowie zostali przetransportowani do Albanii w kajdankach. Miało to na celu przedstawienie centroprawicowego rządu jako nieludzkiego i despotycznego, który deportuje migrantów kryminalnych do obozów koncentracyjnych.

Według Ilarii Salis, skrajnie lewicowej posłanki do Parlamentu Europejskiego, która została wysłana do Parlamentu Europejskiego z więzienia w Budapeszcie jako oskarżony bandyta antifa, albańskie obozy są w rzeczywistości nowym rodzajem obozów koncentracyjnych, powiedziała posłanka z „Sojuszu Zielonych i Włoskiej Partii Lewicy” za pośrednictwem mediów społecznościowych. Salis chce całkowitego zniesienia więzień. Jej zdaniem celem włoskiego centroprawicowego rządu jest wzmocnienie rasistowskiej propagandy i deportacja migrantów do Albanii.

Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi natychmiast zareagował na ataki na rząd:

To nie byli zwykli imigranci szukający godnego życia we Włoszech w nadziei na lepszą przyszłość, powiedział, ale ludzie aresztowani za usiłowanie zabójstwa, gwałt, pornografię przeciwko nieletnim i posiadanie broni. Nawet ich strażnicy musieli być chronieni podczas transportu.

Obecna sprawa dowodzi, że lewica wzywa do zamknięcia zamkniętych obozów wbrew wszelkiemu rozsądkowi. (Magyar nemzet)

Alcuni hanno precedenti penali, altri hanno lavorato per anni poi gli è scaduto il permesso di soggiorno come un 50enne del Bangladesh . Questo il profilo dei 40 (forse 41) trasferiti in #Albania Già registrate prime proteste ieri sera nel centro di #Gjader #immigrazione 👇🏽 pic.twitter.com/NykXgdj8bw — angela caponnetto (@AngiKappa) April 12, 2025

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“ Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). *** *** ***