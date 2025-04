UK: Najwyższy Sąd orzeka, że transkobiety prawnie nie są kobietami

Wielka Brytania: Sąd Najwyższy orzekł, że kobiety transpłciowe nie są prawnie kobietami

W przełomowym orzeczeniu Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii rozstrzygnął debatę, która od lat dzieli brytyjskie społeczeństwo – orzeczenie, że płeć musi być oparta na biologii.

Sąd Najwyższy jednogłośnie orzekł, że kobiety transpłciowe nie są kobietami. W wyroku stwierdzono, że „płeć” w ustawie o równości odnosi się do płci biologicznej – i nie powinna być rozszerzana na osoby transpłciowe posiadające certyfikat uznania płci (GRC). Via telegraph.co.uk

ONZ właśnie przyjęła pierwszy globalny podatek od emisji dwutlenku węgla

ONZ przyjęła pierwszy globalny podatek od emisji dwutlenku węgla, wymagający od wszystkich statków na całym świecie stosowania mniej emisyjnej mieszanki paliwowej lub płacenia za nadmierne emisje od 2028 roku. Jest to początek pozyskiwania przez ONZ własnych funduszy poprzez opodatkowanie, zamiast polegania na składkach od rządów krajowych.

Decyzja, podjęta przez komisję podczas wczorajszych rozmów na temat żeglugi w siedzibie ONZ w Londynie, oznacza, że po raz pierwszy cały globalny sektor został objęty międzynarodowym mechanizmem ustalania cen emisji dwutlenku węgla. „Symbolicznie jest to krok w kierunku silnej globalnej polityki klimatycznej i kluczowy precedens dla ustalania cen emisji w innych sektorach, takich jak lotnictwo” – powiedziała Emma Fenton, starszy dyrektor ds. dyplomacji klimatycznej w Opportunity Green. Więcej informacji na stronie legitim.ch

Państwa członkowskie WHO uzgadniają projekt globalnego traktatu pandemicznego

Państwa członkowskie WHO uzgodniły globalny traktat w sprawie pandemii. Projekt może dać Światowej Organizacji Zdrowia znacznie większy wpływ w przyszłości.

Projekt ma zostać przedstawiony do podpisu na dorocznym spotkaniu WHO w Genewie w maju. Negocjacje uznano za niezwykle trudne. […] Zgodnie z projektem, państwa-sygnatariusze mają zobowiązać się do podjęcia wiążących środków w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania. Obejmują one ustanowienie systemów wczesnego ostrzegania, sprawiedliwszą dystrybucję szczepionek i leków oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, szczególnie w biedniejszych krajach. Te ostatnie mają w przyszłości uzyskać lepszy dostęp do leków ratujących życie. Więcej na apollo-news.at

AUSTRIA: Islam wyznaje 41,2% uczniów wiedeńskich szkół podstawowych i średnich

Jest to niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Miejski radny ds. edukacji Emmerling chce przeciwdziałać obraźliwym postawom za pomocą obowiązkowego przedmiotu.

Wiedeń – Dzieci wyznania islamskiego nie tylko stanowią największą grupę w szkołach podstawowych i średnich w Wiedniu, ale ich udział nawet nieznacznie wzrósł. Wynosi on 41,2 procent. Jest to wynik niedawno zebranych danych, jak poinformowało APA biuro radnej miasta ds. edukacji Bettiny Emmerling (Neos). Porównywalna liczba sprzed roku wynosiła 39,4 procent. Odsetek uczniów wyznających wiarę chrześcijańską wynosi ogółem 34,5 procent.

Jednocześnie badania pokazują również, że muzułmańska młodzież w Wiedniu jest nie tylko znacznie bardziej religijna, ale także coraz częściej przejawia uwłaczające postawy. Odnotowano na przykład antysemityzm, wrogość wobec osób LGBTIQ i odrzucenie równości kobiet i mężczyzn. Więcej informacji na stronie derstandard.at

Uwaga redakcji: Wybory w Wiedniu w dniu 27 kwietnia 2025 r. będą okazją dla wszystkich naszych wiedeńskich czytelników do złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Zwracała się do mężczyzny molestującego dzieci jak do mężczyzny: Pielęgniarka zawieszona

Wygląda na to, że świat oszalał: W Wielkiej Brytanii pielęgniarka w klinice została skonfrontowana z pedofilskim przestępcą seksualnym, który chciał, aby zwracała się do niego jak do kobiety – mimo że miał mieć usunięty cewnik z penisa.

Pielęgniarka grzecznie odmówiła tej formy zwracania się, po czym pacjent, osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze, wpadł w szał. Pielęgniarka została jednak pociągnięta do odpowiedzialności karnej: od tego czasu została zawieszona.

Symboliczne zdjęcie: KI / R24

Nie chciał być nazywany „panem”: Skazany za pedofilię przestępca seksualny i osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze (dla mężczyzn) urządził pielęgniarce w południowym Londynie absurdalną scenę. Biologiczny mężczyzna przebywał w szpitalu z powodu problemów urologicznych, ale chciał zostać wypisany. Czytaj więcej na report24.news

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!

