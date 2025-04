Trump na pogrzebie papieża – rekatolizacja USA po agendzie Bidena (wideo)

Donald Trump i jego żona wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka. „Melania i ja wybieramy się na pogrzeb papieża Franciszka do Rzymu. Cieszymy się, że możemy być tam” – ogłosił prezydent na swojej stronie „Truth Social”.

Flagi USA na półmasztach

Ponadto prezydent USA w przesłaniu kondolencyjnym z powodu śmierci papieża Franciszka zarządził, aby flaga narodowa USA na wszystkich budynkach federalnych i wojskowych w Stanach Zjednoczonych była wywieszona na półbaldachimie, a także w amerykańskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Podczas wielkanocnej uroczystości w Białym Domu Trump określił zmarłego papieża jako „ciężko pracującego, dobrego człowieka”, który kochał świat i miał szczególną miłość do ludzi w trudnych sytuacjach.

Z Trumpem w amerykańskiej polityce zatem następuje rodzaj chrześcijańskiej re-spiritualizacji, po bezdusznym rządzie jego poprzednika Bidena (newsweek). Trump zaprezentował swoją prezydencką decyzję dotyczącą upamiętnienia przywódcy Kościoła podczas tradycyjnego programu wielkanocnego w Białym Domu, organizując dla dzieci toczenie jajek. Mówiąc do zebranych, Trump podkreślił wyjątkowość Wielkanocy i głęboką czcią dla Jezusa Chrystusa:

„Religia wraca do Ameryki.“

– powiedział Trump. Za Bidena przed Białym Domem wyglądało to zupełnie inaczej:

