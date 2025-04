Profanacje kościołów wstrząsają Niemcami

Według raportu Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC) [1], w 2023 r. w całej Europie odnotowano ponad 2000 aktów antyklerykalnego zachowania, od wandalizmu i profanacji po groźby. Nawet księża zostali zaatakowani, a nawet zamordowani.

MEINRAD MÜLLER | 2025 w Moguncji: Chrzcielnica zanieczyszczona fekaliami. Zniszczone konfesjonały. Świece wielkanocne zostały rozmazane w Kraichgau. Nieznane osoby zniszczyły ołtarz główny w Öhringen. Podpalono Biblię w Groß-Gerau. W Eslohe zbezczeszczono krzyże. W Neuss-Erfttal policja prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia. W Salzgitter-Bad sprawcy zniszczyli figurę Matki Boskiej. W Odenwald zdewastowano kilka kościołów.

Kościoły mają codziennie „dzień otwarty”. Każdy może wejść do pokoju ciszy. Nikt tego nie sprawdza. Ta chrześcijańska tradycja jest wyrazem zaufania. Korzystają z niej nawet ci, którzy gardzą chrześcijaństwem. Figury świętych były kradzione z kościołów już 50 lat temu. Później znajdowano je w antykwariatach. Ale dziś nie chodzi już o kradzież. Chodzi o niszczenie i celowe bezczeszczenie (Zerstörung und um gezielte Entweihung).

Krzyże są rozbijane, posągi zrzucane z cokołów i rozbijane na podłodze. Uszkadzane są chrzcielnice. Ołtarze są bezczeszczone. Wprowadzeni w błąd sprawcy wierzą, że służą swojemu Bogu, gdy wciągają chrześcijański dom Boży w brud. Katedra w Magdeburgu była zamknięta, gdy autor próbował do niej wejść w 2019 roku.

Członek kongregacji zgłosił, że ktoś oddawał mocz za ołtarzem.

Pełzający atak na naszą kulturę

Według raportu OIDAC (OIDAC-Bericht) w 2023 r. w całej Europie odnotowano ponad 2000 aktów antykościelnych, od wandalizmu i profanacji po groźby. W samej Bawarii liczba profanacji kościołów wzrosła z 219 (2019 r.) do 294 (2022 r.). W Badenii-Wirtembergii w 2023 r. zgłoszono 896 przestępstw przeciwko obiektom kościelnym. Odpowiada to wzrostowi o sześć procent. Liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła o 56 procent. W Nadrenii Północnej-Westfalii: 354 przypadki w 2019 r., 440 w 2023 r. W Berlinie ataki na chrześcijańskie miejsca kultu wyniosły łącznie ponad 1400 od 2006 r.

A to tylko oficjalne dane. Statystyki policyjne zawierają jedynie listę przestępstw motywowanych politycznie. Jednak wiele profanacji jest klasyfikowanych jako „wandalizm” i znika pod pozycją przestępczości ogólnej. Obserwatorzy mówią o niezgłoszonych przestępstwach. Na X użytkownicy zgłosili ponad 90 ukierunkowanych ataków tylko wiosną 2025 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uspokaja jednak.

W niektórych przypadkach sprawcy krzyczą „Allahu Akbar”. Hasła są jasne. Grupy islamistyczne, takie jak tak zwane IS, od lat wzywają do niszczenia chrześcijańskich miejsc. Młodzi mężczyźni, napędzani ideologicznie, podążają za tym wezwaniem. Gardzą chrześcijańskim krzyżem i obierają go sobie za cel. To smutny kraj, w którym kościoły pozostają otwarte i niechronione.

Społeczności chrześcijańskie czują się opuszczone

Społeczności nie proszą o wiele, tylko o to, aby ich miejsca kultu były bezpieczne, a sprawcy ukarani. Aby ludzie uważnie przyglądali się i chronili to, co zbudowały pokolenia. Ale brakuje kamer. Brakuje patroli policyjnych i uczciwości. Zamiast tego: Trywializacja. Cisza.

Niemcy muszą chronić swoje kościoły, zanim będzie za późno. Krzyż to nie kawałek drewna. Ołtarz to nie mebel. Kościół nie jest przestrzenią publiczną jak każda inna. To sanktuarium, miejsce schronienia i miejsce modlitwy. Każdy, kto je atakuje, atakuje nas wszystkich.

Kraj, który nie broni już swoich kościołów, przestał kochać sam siebie. Sprawcy czują, że mają rację i nadal niszczą.

[1] Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC)

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887