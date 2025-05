Islamizacja na lądzie i wodzie: muzułmanki w chustach domagają się dni pływania tylko dla kobiet w basenach odkrytych

Dzięki wsparciu Partii Zielonych muzułmanie odkryli kolejny obszar, w którym mogą domagać się specjalnych praw – a mianowicie na basenach.

Nie tylko muzułmańscy mężczyźni zamieniają baseny w strefy przemocy każdego roku na początku sezonu pływackiego – podobnie jak reszta przestrzeni publicznej – ale teraz ich współwyznawcy w Kornwestheim w Badenii-Wirtembergii domagają się przywrócenia czasu pływania dla kobiet, który został wprowadzony około 40 lat temu, ale zniesiony w 2020 roku, na tamtejszym basenie sportowym Alfred Kercher – aby chronić się przed spojrzeniami mężczyzn. Petycja internetowa z około 500 podpisami, z których 200 pochodzi z Kornwestheim, podaje jako powody żądania względy religijne, strach przed napaścią seksualną i wizerunek ciała kobiet. Radny miejski z Partii Zielonych, Canan Balaban, nie miał nic ważniejszego do roboty niż przeglądanie komentarzy i analizowanie ich za pomocą sztucznej inteligencji (!).

„Noszę chustę na głowie i dlatego trudno mi pływać w publicznych basenach. A ze względów zdrowotnych ważne jest, abym pływała“ – brzmiał jeden z nich.

kobieta narzekała: „Kiedy idę popływać, często jestem narażona na gapiących się mężczyzn”.

Inna wypowiedź brzmiała: „Kobiety, zwłaszcza muzułmanki i kobiety, które doświadczyły przemocy z rąk mężczyzn, potrzebują bezpiecznych przestrzeni, w których mogą uczestniczyć w życiu z poczuciem bezpieczeństwa i/lub przestrzeni w życiu publicznym, w których mogą pokazać się bez obaw”.

Przynajmniej są gotowe pogodzić się z męskim ratownikiem, ponieważ trudno jest znaleźć ratownika płci żeńskiej. Co więcej, na basenie i tak trzeba pływać w zakryciu, ponieważ jest on bardzo widoczny z zewnątrz.

Haramowe baseny dla mężczyzn

Zgodnie z typową logiką Partii Zielonych, Balaban uważa, że cotygodniowe pływanie kobiet miałoby charakter integracyjny, choć oczywiście jest wręcz przeciwnie. Kobiety z różnych środowisk kulturowych mogłyby spotykać się bez przeszkód, mówi. Ponadto kampania podpisów na spotkaniu kobiet międzywyznaniowych pokazała, że kobiety niebędące muzułmankami również byłyby zainteresowane. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, które zarządza basenem, wyjaśniły jednak, że ponowne wprowadzenie czasu pływania dla kobiet zostało odrzucone, ponieważ doprowadziłoby to do nadmiernych ograniczeń dla innych użytkowników. Jak na ironię, wskazano również, że „przyjazna kultura” basenu zostałaby ograniczona, gdyby istniały ekskluzywne oferty dla poszczególnych grup. „Potrzeby kulturowe potrzeby kobiet” są brane pod uwagę, „ponieważ noszenie burkini” jest dozwolone od lat, czytamy dalej w oświadczeniu.

Gdzie indziej jednak ludzie już ulegli temu muzułmańskiemu żądaniu: W Ditzingen program pływania dla kobiet odbywa się co dwa tygodnie w niedziele od 2014 roku, faza testowa ma zostać uruchomiona w Leonbergu od maja, a w Hesji (a konkretnie we Frankfurcie) i innych krajach związkowych jest już kilka basenów, które oferują pływanie dla kobiet. Tak więc i tutaj islamskie przejęcie kraju nabiera nieubłaganego kształtu. Ponieważ muzułmanki nieustannie nalegają na noszenie chust, o których nie ma nawet wzmianki w Koranie, wszędzie domagają się specjalnych regulacji, zamiast choć raz dostosować się do swojego niemuzułmańskiego otoczenia. Tylko dlatego, że archaiczna ideologia religijna bezlitośnie je seksualizuje i zmusza do zakrywania swoich ciał, ponieważ muzułmańscy mężczyźni rzekomo nie są w stanie kontrolować się w inny sposób, teraz przenoszą tę seksualizację z powrotem na niemieckich mężczyzn i nalegają na wyłączność na pływanie. Nikt jednak nie stanowi większego zagrożenia dla kobiet na niemieckich basenach niż muzułmanie. Ale oczywiście tej prawdy nie wolno mówić, więc muzułmanie są również faworyzowani w tej dziedzinie kosztem ogółu społeczeństwa, które płaci za baseny. (TPL)

