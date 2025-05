Bekämpfung der Meinungsfreiheit

„Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ (George Orwell)

Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit ist ein entscheidender Faktor zur Errichtung diktatorischer Machtverhältnisse.

Anno Domini 2025.

Statt MEINUNGSVIELFALT und dadurch entstehenden inhaltlichen Diskussionen, die persönliche Entscheidungen inspirieren können, kommt MEINUNGSEINHEIT, in der nur die Denkweise der Regierenden zu gelten hat und alles andere wird zensiert und später sogar verfolgt. Das geschah schon im Kommunismus, im Faschismus und geschieht überall in jeder Diktatur – auch heute in Europa!

Die linken „Eliten“ wollen einen Einheitsstaat in Europa errichten, in dem nur Ihre (links-grün-rote) Meinung zu gelten hat.

Elon Musk: „Redefreiheit ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie.“

Durch die nach wie vor ungebremste Migration, aus vorwiegend muslimischen Ländern, und sich dadurch verbreitende Islamisierung unserer Städte und Länder und durch die Vergiftung der vor allem jüngeren Gehirne mit der Gender-Ideologie (LGBT…, Green Deal, Klimawahn, gendern-Zerstörung der Sprache etc.) will man den europäischen Menschen so verändern, dass er nicht mehr imstande ist selbständig zu denken. Der neue Mensch in dieser neuen links-grün-roten Welt war schon immer das erklärte Ziel der neo-marxistischen Strömungen. Der neue Mensch muss unbedingt den wahnsinnigen Ideologien unkritisch folgen.

Die freien, warnenden Stimmen passen diesen degenerierten, verkommenen „Eliten“ natürlich nicht. Deshalb müssen sie die freie Meinungsäußerung unterdrücken. Demokratie mit ihrer Freiheit bleibt auf der Strecke. „Demokratur“ oder auch „kämpfende Demokratie“ will alle freien und unabhängigen Gedanken und Einstellungen ausnahmslos bekämpfen.

Die Zerstörung der freien Meinung und damit der hart erkämpften Demokratie in Europa schreitet munter voran. Maria Pilar´s Buch „Der Untergang Europas hat begonnen!“ (Untertitel: „Der Islam erobert das christliche Abendland“) wurde nun von einem Verlag aus dem Verkehr gezogen. Anlass war die Druckfreigabe für den zweiten Teil „Der Untergang Europas hat begonnen! 2“ (Untertitel: „Nahe am Abgrund“). Das neue Buch und gleich das erste wurde „aufgrund seines Inhaltes“ praktisch verboten.

Es gibt natürlich unzählige andere Fälle, welche die Unterdrückung der Meinungsfreiheit auf unserem Kontinent beweisen. Daher: Willkommen in der Diktatur.

Aber

Oswald Spengler sagte schon:

„Jeder Versuch eine Schule, eine Weltanschauung zu züchten, führt zum Gegenteil“ und erzeugt Gegenwehr.



Der Widerstand kommt!

ES LEBE DIE FREIHEIT!

Nach einem neuen Verlag wird gesucht…

__________________________________________________________________________________

