„Habemus Papam“ – AKTUALIZACJA: Trump: „Wielki zaszczyt”

Przesłanie Trumpa do pierwszego papieża z USA

Prezydent Donald Trump określił jako wielki zaszczyt, że przywódca Kościoła katolickiego pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pogratulował Leo XIV z okazji wyboru.

Na swojej stronie „Truth Social“ powiedział prezydent USA, że to zaszczyt, iż biskup Robert Francis Prevost będzie pierwszym papieżem z USA, który obejmie swoje stanowisko.

„Jaki to ekscytujący moment i wielki zaszczyt dla naszego kraju.”

– powiedział Trump. Cieszy się na spotkanie z papieżem Leo XIV.

+++

Nowy papież z „Urbi et Orbi”

Właśnie wybrany papież (Papst) Leon XIV jest nową głową Kościoła katolickiego. Amerykanin z Chicago.

Tym razem poszło szybko! 8 maja, zaledwie dzień po rozpoczęciu, konklawe wybrało nowego papieża. Wśród entuzjastycznych okrzyków dziesiątek tysięcy wiernych, wieczorem w Watykanie po raz pierwszy udzielił błogosławieństwa „urbi et orbi”.

+++

Nowy papież z USA

Lord Robert Francis, kardynał Kościoła Świętego Rzymu: Prevost przyjął imię Leon XIV.

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV.

Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti announces that the Cardinals have elected Cardinal Robert… pic.twitter.com/u3lDDlk1L4

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025