14-osobowa rodzina afgańska chce dochodzić przyjęcia w Niemczech w sądzie

Siedzi w Pakistanie: 14-osobowa rodzina afgańska chce dochodzić przyjęcia do Niemiec na drodze sądowej

Czarno-Czerwoni badają program przyjęć dla Afgańczyków. Kobieta, która z rodziną oczekuje w Islamabadzie, złożyła w Niemczech pozew oraz wniosek o pilne rozpatrzenie sprawy. W ten sposób chce wymusić swoje przyjęcie.

Przed berlińskim sądem administracyjnym Afgańka złożyła pozew przeciwko Niemcom i złożyła wniosek o pilne rozpatrzenie sprawy, aby wymusić na Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydanie wiz dla siebie i swojej rodziny. Rzecznik sądu potwierdził otrzymanie pozwu. […] Powódka jest naukowczynią i pisarką, która przed przejęciem władzy przez Talibów pracowała dla rządu. Niemcy zna z kilku pobytów badawczych.

Lewica „napędzana nienawiścią do Izraela”: Centralny Związek Żydów krytykuje uchwałę partii

Lewica opowiada się za łagodniejszą interpretacją antysemityzmu. Spotyka się to z ostrą krytyką i ujawnia stare konflikty w partii dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz antysemityzmu.

Partia Lewica przyjęła na swoim zjeździe uchwałę, która wzbudziła wiele dyskusji. Nieznaczna większość delegatów poparła tzw. Jerozolimską Deklarację dotyczącą antysemityzmu. Definiuje ona pojęcie w węższy sposób niż tzw. definicja IHRA (IHRA-Definition). Ponadto dopuszcza więcej krytyki Izraela niż uznawana przez państwa i instytucje definicja IHRA. Jerozolimska Deklaracja kategorycznie odróżnia antysyjonizm od antysemityzmu.

Wieczny konflikt między lewicą a prawicą właśnie mocno eskaluje: odbywa się odwetowe doxxingowanie.

Sytuacja w mediach społecznościowych staje się naprawdę gorąca. Po tym, jak straszny klaun publicznych mediów, Jan Böhmermann, ujawnił – nieprzychylnego sobie – vlogera o nazwie Clownsworld i być może spowodował, że ten otrzymał wizytę od „lewackich przyjaciół“, na platformie X wybuchło piekło, a doxxing wraca ze zdwojoną siłą.

Zdjęvie symboliczne

Adres Jana Böhmermanna został wielokrotnie ujawniony na X. Lewicowi zwolennicy, którzy uznawali doxxing Jana za coś pozytywnego, sami teraz są masowo doxxowani i nagle im się to nie podoba. (…)

Kampania oczerniająca youtubera Clownswelt przynosi odwrotny skutek: Przed emisją programu Clownswelt miał 227 000 subskrybentów na YouTube, teraz ma 305 000. Można by powiedzieć, że ten brudny numer można określić jako – z pewnością niezamierzony PR-owy żart.

Osiedle muzułmańskie w Teksasie: Waszyngton bierze na cel “EPIC City”

Grupa muzułmanów chce w zasadzie zbudować własne muzułmańskie miasto w Teksasie. Jednak projekt napotyka coraz większy opór. Możliwość obserwowania w sąsiedztwie Dallas potencjalnego ogniska dżihadystów budzi zaniepokojenie.



Symboliczne zdjęcie (C) R24/KI

Amerykański rząd federalny rozpoczął według doniesień medialnych dochodzenie w sprawie kontrowersyjnego projektu “EPIC City”. Mowa o planowanym osiedlu muzułmańskim w pobliżu Dallas, które wywołało poważne wątpliwości wśród teksańskich władz. Ponad 160 hektarów rozwoju, promowanego przez East Plano Islamic Center (EPIC), rodzi także pytania o bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. (…)

Ma powstać ponad 1000 jednostek mieszkalnych, meczet, szkoła K-12 (czyli pełna edukacja od przedszkola do liceum), centrum społecznościowe, powierzchnie handlowe (czy wszystko będzie halal?) oraz inne instytucje publiczne. W praktyce, może to prowadzić do utworzenia kompletnych równoległych społeczeństw na amerykańskiej ziemi.

XXL-fabryka owadów walczy o przetrwanie

Największa fabryka owadów w Skandynawii nie znajduje klientów na swoje białko owadzie. Sąsiedzi skarżą się na uciążliwy zapach.



© stock.adobe.com/Faizal Duński producent owadów „Enorm Biofactory” wszczął postępowanie restrukturyzacyjne. Firma specjalizuje się w produkcji larw czarnej muchy żołędziowej.

Duński producent owadów „Enorm Biofactory” wszczął postępowanie restrukturyzacyjne. O tym poinformowały media, a firma specjalizuje się w produkcji larw czarnej muchy żołędziowej.

Decyzję uzasadniono brakiem popytu. Wstrzemięźliwość rynku utrudniła zapewnienie odpowiednich przychodów i finansowania, stwierdził dyrektor generalny Enorm Biofactory, Carsten Lind Pedersen. Celem jest jednak dalsze prowadzenie zakładu, być może w nowej strukturze lub z nowymi partnerami.

Kaczka wpadła w pułapkę radarową – jak już siedem lat temu

SZWAJCARIA – W Köniz ponownie kaczka krzyżówka przeleciała z prędkością 52 km/h przez strefę 30 km/h.

Co ciekawe: zdarzyło się to już raz wcześniej – w tym samym miejscu, w tym samym dniu.



Pracownicy inspektoratu policji w Köniz byli zdumieni obrazem radarowym z 13 kwietnia 2025 roku. Rzeczywiście, kaczka wpadła w pułapkę radarową. I to znowu, ponieważ siedem lat wcześniej o tej samej porze w tym samym miejscu również zostały sfotografowane. Czy to była ta sama kaczka?

„Kaczka jako notoryczna przekraczająca prędkość i recydywistka”, pisze gmina.

