Z powodu Trumpa: Zniesienie „woke” zasad przez niemieckie korporacje

Niektóre europejskie korporacje już zareagowały na dekrety prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące likwidacji „woke” wytycznych dotyczących różnorodności, sprawiedliwości dystrybucyjnej i inkluzji („Diversity, Equity and Inclusion”, w skrócie DEI). A jak niemieckie firmy radzą sobie z nowymi regulacjami?

Jak niemieckie koncerny reagują na politykę Trumpa wobec programów różnorodności



Niemiecki koncern software’owy SAP rezygnuje z niektórych programów na rzecz zwiększenia różnorodności płci w związku z polityką prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak niedawno ujawniono, SAP nie zamierza kontynuować dążenia do osiągnięcia 40-procentowego udziału kobiet w załodze. Również w przypadku wynagrodzenia zarządu różnorodność płci nie ma być już brana pod uwagę jako wskaźnik oceny.

Kilka innych dużych korporacji również zareagowało na dekrety prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące likwidacji „woke” wytycznych dotyczących różnorodności, sprawiedliwości dystrybucyjnej i inkluzji („Diversity, Equity and Inclusion”, w skrócie DEI).

Jak firmy w Niemczech radzą sobie z nowymi regulacjami?

Deutsche Telekom



Dla Deutsche Telekom rynek amerykański jest zdecydowanie najważniejszy: Dwie trzecie całkowitego przychodu koncernu z Bonn pochodziło ostatnio z jego spółki córki, T-Mobile US. Z powodu nowych regulacji w USA firma musiała wprowadzić „mniejsze dostosowania”, na przykład w procesie wyboru dostawców, poinformował rzecznik firmy. Jednocześnie zaznaczył: „T-Mobile US wyróżnia się tym, że jej pracownicy i dostawcy wnoszą wiele umiejętności i różnorodnych doświadczeń”.



Na początku kwietnia ujawniono, że T-Mobile US w dużej mierze rezygnuje ze swoich inicjatyw DEI. W piśmie do amerykańskiego regulatora FCC napisano, że konkretne cele powinny zostać porzucone.

Dzień po piśmie Federal Communications Commission (FCC) zatwierdziła planowaną przez T-Mobile US przejęcie operatora kablowego Lumos.

Siemens

Koncern Siemens z Monachium nie chce się wypowiadać, czy rząd USA zagrażał już sankcjami, jeśli programy inkluzyjne firmy nie zostaną ograniczone lub wstrzymane. Jednakże obecnie „nie ma potrzeby zmiany naszych działań na rzecz różnorodnych zespołów i inkluzywnego środowiska pracy z powodu bieżących wydarzeń“, zapewniają w odpowiedzi.

Koncern prowadzi 22 zakłady produkcyjne w USA i zatrudnia, łącznie z oddziałami Siemens Mobility i Siemens Healthineers, 48 000 osób. Stany Zjednoczone są największym rynkiem Siemensa: w roku finansowym 2024 koncern zarobił tam 20,0 miliardów euro.

Henkel

Producent Persilu i Schwarzkopfa dotychczas, według własnych informacji, nie został skontaktowany przez rząd USA. „Obserwujemy sytuację w USA i jesteśmy w regularnym kontakcie z naszymi amerykańskimi koleżankami i kolegami.”

W Ameryce Północnej Henkel zatrudnia około 8 000 pracowników, wielu z nich w produkcji. Całkowicie koncern ma w USA i Kanadzie ponad 50 lokalizacji. W 2024 roku Henkel osiągnął z blisko 21,6 miliarda euro przychodów w Ameryce Północnej około 6 miliardów euro – znaczną część w USA.

BMW

Producent samochodów zamierza działać ostrożnie i nie podążać za „krótkotrwałymi trendami.” „Szczególnie w USA obecnie bardzo uważnie obserwujemy sytuację i dostosowujemy nasze wytyczne i działania do nowego prawa amerykańskiego,” mówi w odpowiedzi na zapytanie.

Bayer

Koncern farmaceutyczny i chemii rolnej Bayer dotychczas nie otrzymał oficjalnego pisma z wezwaniem do zaprzestania wewnętrznych programów różnorodności. „Obserwujemy je bardzo uważnie, aby ocenić, w jakim stopniu mogą wpłynąć na naszą działalność tam,“ mówi.

Dla Bayera Stany Zjednoczone to największy i najważniejszy rynek. Ponad 30 procent całkowitego przychodu koncern osiągnął w ubiegłym roku. (dpa/red)

Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy na EPOCH TIMES.

