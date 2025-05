CENZURA. Niemcy: Wyrok sądowy – Biblioteki mogą oznaczać książki politycznymi ostrzeżeniami

Biblioteka miejska w Münster oznaczyła książki naklejkami „kontrowersyjna treść”. Jeden z poszkodowanych autorów złożył pozew. Sąd zdecydował przeciwko niemu – biblioteki mogą przyczyniać się do „demokratycznego kształtowania woli”.

Biblioteka miejska w Münster używa naklejek, które ostrzegają przed „kontrowersyjną treścią” książek. (zdjęcie symboliczne)

Sąd administracyjny w Münster zezwala miejskiemu przekładowi na oznaczanie książek naklejką „To dzieło zawiera kontrowersyjną treść. Ten egzemplarz jest udostępniany z powodu swobody cenzury, poglądów i informacji”. Autor Gerhard Wisnewski, którego książka „2024 – inna rocznica: utajniona, zepchnięta na margines, zapomniana” została objęta, wcześniej złożył wniosek o tymczasowe postanowienie sądowe, aby usunąć naklejkę.

11 kwietnia sąd orzekł, że wniosek zostaje oddalony, ponieważ był bezzasadny.

Czytaj więcej na apollo-news.net

Aktualizacja: W maju książka autora Mariana Pilarskiego „Upadek Europy“ (w Niemczech: „Der Untergang Europas hat begonnen”) została wycofana z handlu z powodu jej treści!!!

+++

„Eksperyment otwartych granic”: historyczne wystąpienie migracyjne brytyjskiego premiera

Kilka dni temu brytyjski premier wygłosił niezwykłe przemówienie. Niezwykłe, ponieważ Keir Starmer (Partia Pracy) otwarcie mówił o tym, że w jego kraju przeprowadzono „eksperyment otwartych granic”. Liczby imigrantów za rządów poprzedniej Torysowskiej ekipy wzrosły „celowo”, a „nie przypadkowo”.

Do tej pory takie wypowiedzi uważano za teorii spiskowe ze strony prawicowych kręgów. Teraz premier zachodniego państwa przemysłowego – co więcej, socjaldemokrata – otwarcie mówi o błędnej polityce migracyjnej swojego kraju.

Większość obecnych imigrantów pochodzi z Indii, Nigerii, Pakistanu, Chin i Zimbabwe.

Starmer nazywa działania poprzedniego rządu „niewybaczalnymi”.

Keir Starmer stanął więc przed zebranymi dziennikarzami i zaprezentował zdumiewające informacje: niezależny urząd statystyczny ustalił, że „poprzednia władza przeprowadziła eksperyment otwartych granic”, który opierał się na „czterokrotnym wzroście liczby imigrantów w porównaniu z rokiem 2019”.

+++

Zniknęły miliardy koronowe? UE nie ma pojęcia, co stało się z pieniędzmi

Teraz jest niezręcznie: według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Bruksela rozdała 650 miliardów euro na środki koronowe – nie wiedząc dokładnie, kto otrzymał pieniądze, co z nimi zrobiono ani czy w ogóle przyniosły jakiekolwiek korzyści. To skandal na koszt podatników, który do dziś jest tuszowany.

Pod rządami Urzuli von der Leyen (zdjęcie) nawalono miliardami koronowymi: dużo pieniędzy – ale prawie żadnej kontroli. APA/GETTYIMAGES

(…) Tzw. Fundusz Odbudowy i Odporności (ARF) był kluczowym elementem NextGenerationEU, który Komisja Europejska reklamuje na swojej stronie internetowej jako „przełomowe, tymczasowe narzędzie odbudowy wspierające gospodarcze ożywienie Europy po pandemii koronawirusa”. W ramach tego programu udostępniono całe 723 miliardy euro, a około 650 miliardów euro już obiecano.

Aktualny raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego obnaża wszelkie zapowiedzi i duże oczekiwania z tamtego czasu: pieniądze były w dużej mierze rozdzielane – bez kontroli, bez przejrzystości i bez wyraźnych korzyści. „Przełomowe narzędzie odbudowy” okazało się kompletnym fiaskiem – a ożywienia europejskiej gospodarki wciąż nie widać.

Przeczytaj więcej na exxpress.at

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887