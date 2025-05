Bericht des chinesischen Geheimdienstes über Hintergründe der Absetzung Assads

Bild: screenshot ZDF

Ein unbestätigter Bericht des Chinesischen Geheimdienstes befasst sich eingehend mit der Absetzung, also dem Putsch der fundamental-islamistischen Kräfte Syriens gegen den syrischen Ex-Präsidenten Baschar al-Assad und die damit im Zusammenhang stehende Zerschlagung des Landes.

Brisante Details

Ein vom chinesischen Geheimdienst, dem sogenannten „Ministerium der Volksrepublik China für Staatssicherheit“ veröffentlichter Bericht soll angeblich brisante Details über den Machtwechsel in Syrien zugunsten des Anführers der islamistischen Miliz HTS und selbsternannten neuen „Landesherrn“ Abu Mohammed al-Dschulani, enthalten.

Dem Bericht zu Folge war die Entwicklung das Ergebnis eines inneren Verrats durch hochrangige syrische Armeeoffiziere gewesen, die mit katarischem Geld bestochen worden waren. Diese sollen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung eines komplexen internationalen wie auch regionalen Plans inne gehabt haben.

In der Nacht des Falls von Aleppo hatten Offiziere des Zentralkommandos der syrischen Armee, laut dem Bericht Hochverrat begangen. Sie hatten dabei den iranischen Berater-Kommandanten Bur Haschmi (alias „Haddsch Haschim“) in einem Konferenzraum „isoliert“.

In der Folge dieser „ Isolation des iranischen Kommandanten“ hatten die Offiziere direkten Kontakt zum israelischen Mossad aufgenommen, was der „Freien Scham-Front“ ermöglicht hatte, die Stadt innerhalb von nur 45 Minuten kampflos einzunehmen.

Ausweitung des Verrats

Dieser „Verrat“ hatte sich allerdings nicht alleine auf Aleppo beschränkt. Auch andere syrische Städte waren in Folge, einer offenbaren Vernetzung, kampflos übergeben worden. Syrische Stellen übermittelten der Hisbollah bewusst falsche Koordinaten, wodurch ein Konvoi mit 100 Fahrzeugen in einen israelischen Luftangriff „geleitet und vernichtet worden war.

Zeitgleich hatte dann die US-Luftwaffe irakische Volksmilizen nahe der syrischen Grenze angegriffen, in Koordination mit israelischen Operationen.

Täuschung Assad`s

Trotz zahlreicher Warnungen aus dem Iran war Präsident Baschar al-Assad sich über das Ausmaß des Verrats in seiner Armee nicht im Klaren gewesen. Er war durch falsche Berichte seiner engsten Berater isoliert und systematisch desinformiert worden.

Als die Verluste dann eskalierten, hatte Assad laut Bericht an der Loyalität seiner Kommandeure zu zweifeln begonnen. Der endgültige Plan hatte offenbar vorgesehen, ihn direkt der Al-Nusra-Front (auch als „Befreiungsbehörde“ bezeichnet) zu übergeben. Angesichts der drohenden Gefahr hatte sich Assad jedoch in letzter Minute direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt.

Der Bericht legt weiters nahe, dass diese Operation in Koordination mit mehreren internationalen Geheimdiensten geplant und durchgeführt worden war. Fraglos darunter die „üblichen Verdächtigen“, dem britischen MI6 , dem israelischen Mossad wie auch dem CIA und dies alles unter direkter „Aufsicht“ des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Die kommenden Tage könnten laut chinesischem Geheimdienst weitere Einzelheiten über diesen hochkomplexen Vorgang ans Licht bringen. Ein Zusammenspiel also aus innerem Verrat und internationaler Absprache, das die syrische Realität im Sinne der Interessen regionaler Großmächte umgestalten sollte und auch tat.

