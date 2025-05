Nowy skandal korupcyjny w Brukseli – OLAF prowadzi dochodzenie przeciwko działowi migracyjnemu

Nina Gregori

Zgodnie z dochodzeniem przeprowadzonym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), wyżsi rangą pracownicy Agencji UE ds. Azylu (EUAA) rzekomo przez lata ignorowali regulamin pracowniczy i faworyzowali „krąg przyjaciół” przy obsadzaniu stanowisk. Bruksela stoi w obliczu kolejnego skandalu korupcyjnego.

Raport o nieprawidłowościach pojawia się w newralgicznym momencie, gdy Bruksela przygotowuje się do wdrożenia planu migracyjnego. Dochodzenie zostało wszczęte w 2022 r. na podstawie anonimowych doniesień i zostało zakończone wiosną tego roku. Raport OLAF-u, który został przedstawiony posłom w marcu, stwierdza, że kierownictwo agencji zrestrukturyzowało działy prawne, zamówień publicznych i infrastruktury nie ze względu na potrzeby organizacyjne, ale ze względu na cele zawodowe poszczególnych osób, przypisując je do stanowisk kierowniczych średniego szczebla w przyjazny sposób.

Nina Gregori, dyrektor zarządzająca agencji, odrzuciła te zarzuty. W pisemnym oświadczeniu napisała:

„Zarzuty przedstawione w raporcie OLAF nie zostały udowodnione, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie otrzymałam żadnych sankcji dyscyplinarnych”.

Według Gregori, ona sama nie odegrała żadnej roli w mianowaniu problematycznych osób, ponieważ zostały one zatrudnione przed jej nominacją w 2019 roku.

„Wszystkie zarzuty dotyczące tak zwanego ”bliskiego kręgu przyjaciół„ były oparte na zwykłych plotkach lub bezpodstawnych oskarżeniach ze strony nienazwanych świadków, bez dalszych wyjaśnień lub dowodów”, powiedziała Gregori.

Jej zdaniem pandemia Covid i nasilający się kryzys migracyjny uzasadniałyby tymczasowe nominacje, ponieważ tradycyjne procedury rekrutacyjne zostały zawieszone.

OLAF dostrzega poważne nieprawidłowości

OLAF odkrył jednak szereg nieprawidłowości, takich jak przypadki obchodzenia stanowisk i lekceważenia oficjalnych ocen. Według źródeł zaznajomionych z raportem, wielu promotorów znało się już przed dołączeniem do agencji, spotykali się regularnie i jedli razem lunch.

Parlament UE zamroził finanse agencji

Sprawa wywołała takie poruszenie, że 7 maja Parlament Europejski podjął decyzję o tymczasowym niezatwierdzeniu budżetu unijnej agencji azylowej na 2023 rok. Chociaż nie jest to prawnie wiążące, jest to sygnał presji politycznej na agencję.

Według Jonasa Sjöstedta, szwedzkiego członka Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Gregori „wciąż ma wiele do wyjaśnienia”. A ostateczna decyzja komisji może mieć nawet wpływ na to, czy zachowa on swoje stanowisko. (mno)

