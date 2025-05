Österreich: „Rücksichtnahme auf andere Kulturen“ – Kindergarten sagte Muttertag-Bastelstunde ab

Bildquelle: www.mr-beam.org

Der diesjährige Muttertag ist zwar schon eine Weile her, aber einigen Müttern im Bezirk Baden in Niederösterreich immer noch in Erinnerung – und zwar in schlechter. In einem Kindergarten im Bezirk wurde die Bastelstunde für die Kleinen abgesagt. Die Folge: Die Mütter bekamen keine selbstgebastelten Geschenke ihrer Kinder.

Falsche Asylpolitik der letzten Jahre zeigt immer dramatischere Folgen

„Nicht überall gefeiert“ – NÖ-Kindergarten sagte Bastelstunde für Muttertag ab

Eine Mutter ging der Sache auf dem Grund, warum heuer im Kindergarten die Bastelstunde entfiel und erhielt die Antwort, dass es die Weisung, aus Rücksichtnahme auf andere Kulturen nichts zum Muttertag zu basteln, weil dieser nicht überall gefeiert werde. Dem Zeitungsbericht zufolge dürfte es sich um keine generelle Weisung, sondern um die individuelle Entscheidung eines Mitarbeiters des Kindergartens gehandelt haben.

Dennoch sorgt dieser Vorfall für Kritik seitens der Politik. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz schrieb in einer Aussendung: „Entwicklungen wie diese zeigen, wie sehr die Asylpolitik der ÖVP, die seit Jahrzehnten dafür verantwortlich ist, gescheitert ist. Das neue Motto der ÖVP – und allen voran der Niederösterreichischen Schwarzen – lautet offenbar: ‚Mütter entehren, Werte zerstören‘.“

Außerdem betonte Schnedlitz, dass die österreichische Kultur darf nicht aufgegeben werden dürfe, nur um manchen Menschen, die aus anderen Kulturen stammen, gefallen zu wollen. Das sei der falsche Weg. Vielmehr müssten all jene, die zu uns kommen, die heimischen Werte und Traditionen respektieren und auch akzeptieren. Das ist das Mindeste, was man verlangen muss.

