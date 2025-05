+ Amokfahrer von Liverpool – Schock-Bilder + Sicherheitsrat im Iran stoppt strengeres Kopftuchgesetz + Özdemir fordert Parteiaustritt von Grüne-Jugend-Chefin + Berlin führt vierwöchiges Waffenverbot an Bahnhöfen ein + Indien: Containerschiff sinkt – Ölpest droht + Covid-„Impfstoffe“ sind „chemische Abtreibungsmedikamente +

Amokfahrer von Liverpool – Schock-Bilder: Menschen fliegen durch die Luft, werden überfahren

Mehrere Menschen wurden verletzt, als ein Auto während der Siegesparade der Premier League in eine jubelnde Menge von Liverpool-Fans raste.

Aus dieser Perspektive sieht man, wie der Amokfahrer von Liverpool durch die Menschenmenge pflügt und das Fahrzeug erst nach mehreren Metern zum Stehen kommt. Doch schon bevor die Wahnsinnsfahrt beginnt, prügeln Fußballfans auf das Fahrzeug ein.

Was vor dieser Szene passierte, ist noch unklar.

Gleich im Anschluss stürmte eine große Zahl von Zeugen auf das Tatfahrzeug zu und attackierte den Fahrer. Die Polizei musste den Täter vor der Verhaftung schützen – was zu massivem Widerstand und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Fans führte!

Laut ersten Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Fahrer des Fahrzeugs um einen 53-jährigen weißen Briten aus Liverpool. Die Polizei ermittelt aktuell noch zu den Hintergründen.

Moskau droht: Raketenschlag gegen Taurus-Werk!



Die Realität holt Deutschland ein. Nachdem sich Merz und Co. noch weiter in den Russland-Ukraine Krieg eingemischt haben, diskutiert man in Moskau nun erstmals über einen direkten militärischen Vergeltungsschlag gegen die BRD. Wie dieser aussieht und was wir vom morgigen Selenskyj-Besuch in Berlin zu erwarten haben, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer im Brennpunkt des Tages.

Hier das COMPACTDerTag-Video samt weiteren Merz-Lügen:

Kreml: Aufhebung der Reichweitenbegrenzung für ukrainische Waffen durch den Westen „ziemlich gefährlich“

Der Kreml erklärte am Montag, jede westliche Entscheidung zur Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen für Waffenlieferungen an die Ukraine sei „gefährlich“, nachdem Deutschland angekündigt hatte, dass Kiews Verbündete keine Beschränkungen mehr verhängen würden.

sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem russischen Journalisten Alexander Junashev.

Quelle

