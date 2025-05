Weltkriegsgefahr erhöht: Merz hebt Reichweitenbeschränkung für Waffen an die Ukraine offiziell auf

+ „Feinde unserer Demokratie“: Entwaffnung von AfD-Mitgliedern + EU-Sanktionen gegen Russland: Landwirte schlagen Alarm + Bern: Gewaltmob aus Islamisten und Linksextremen versuchte Synagoge zu stürmen + EU erwägt Ausstieg aus Schutzprogramm für ukrainische Flüchtlinge + Schweiz will der WHO Millionen überweisen und globalen Kontrollstaat mittragen +

EU erwägt Ausstieg aus Schutzprogramm für ukrainische Flüchtlinge

Laut dem Portal „Euractiv“ diskutiert die EU hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz ukrainischer Flüchtlinge. Diplomatische Kreise berichten von zunehmenden Gesprächen über „Exit-Strategien“, wobei ein Vorschlag dazu bereits im Juni erwartet wird.

Ursprünglich war die Richtlinie nur für zwei Verlängerungen bis März 2025 konzipiert, wurde aber bis März 2026 verlängert. Während die Mehrheit der Mitgliedstaaten eine weitere Verlängerung befürwortet, warnen Experten vor fehlenden rechtlichen Möglichkeiten. Ungeklärte Ausstiegsoptionen könnten die nationalen Asylsysteme überlasten, so ein Insider.

Parlament in Ungarn beschließt Rückzug aus Internationalem Strafgerichtshof

Das ungarische Parlament hat den Rückzug aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) formell beschlossen. Der Strafgerichtshof sei eine „politisch motivierte juristische Institution“, heißt es in dem am Dienstag beschlossenen Gesetz.

Es sei klar, dass Ungarn in „so einer Organisation“ keinen Platz habe. 134 Abgeordnete stimmten für den Rückzug, 37 dagegen, sieben Politiker enthielten sich. Der ungarische Regierungschef Orban hatte den Rückzug des Landes aus dem IStGH Anfang April bei einem Besuch des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu verkündet.

Gegen Netanjahu liegt seit November ein vom IStGH ausgestellter Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. Die mehr als 120 IStGH-Mitgliedstaaten sind damit eigentlich verpflichtet, den israelischen Regierungschef festzunehmen, sobald er ihr Territorium betritt. […] Es wird erwartet, dass der Austritt Ungarns ein Jahr dauern wird. Ungarn ist nach Burundi und den Philippinen das dritte Land, das sich aus dem Gericht zurückzieht. Weiterlesen auf stern.de

Offiziell: Merz hebt Reichweitenbeschränkung für Waffen an die Ukraine auf

Für die Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefert, gibt es ab sofort keine Reichweitenbeschränkung mehr. Das Gleiche gelte auch für die Lieferungen der Briten, Franzosen und Amerikaner, verkündet der Bundeskanzler. Was bedeutet die Entscheidung?

BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Reichweitenbeschränkung für die Waffen an die Ukraine aufgehoben. „Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern“, schrieb der CDU-Politiker auf X. „Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.“

Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 26, 2025

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

„Feinde unserer Demokratie“: Bundesländer bereiten Entwaffnung von AfD-Mitgliedern vor

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg prüfen die Behörden in Sachsen-Anhalt nun in zahlreichen Fällen den Entzug von Waffenerlaubnissen bei Parteimitgliedern. In anderen Bundesländern bereitet man ein ähnliches Vorgehen vor.

Ende März scheiterten zwei AfD-Politiker sowie ein ehemaliges AfD-Mitglied vor Gericht mit dem Versuch, ihren Waffenschein zu behalten. Das Verwaltungsgericht Magdeburg wies ihre Klage ab und begründete dies damit, dass der als „gesichert rechtsextrem“ eingestufte AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt „eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung“ zeige. Die Beschuldigten wiederum hätten sich nicht in ausreichendem Maße von dieser Haltung distanziert.

Das Urteil in Sachsen-Anhalt wurde von den Behörden daraufhin zum Anlass genommen, nun massenhaft die Waffenberechtigung von Mitgliedern zu überprüfen. Dass sich Waffen in den Händen von Verfassungsfeinden befinden würden, sei „eine Gefahr sowohl für den demokratischen Rechtsstaat als auch für jeden einzelnen Bürger“, so Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Weiterlesen auf apollo-news.net

Neue EU-Sanktionen gegen Russland: Landwirte schlagen Alarm – „tödlich für die Branche“

Die EU verschärft ihre Sanktionen gegen Russland und belastet damit die eigene Landwirtschaft. Experten und Bauern warnen: Ohne russische Düngemittel steigen die Preise drastisch.

Das Europäische Parlament hat weitreichende Handelsbeschränkungen gegen Russland und Belarus beschlossen. Künftig sollen Agrarimporte wie Zucker, Mehl, Tierfutter und insbesondere Düngemittel mit Strafzöllen belegt werden. Damit wird eine bisherige Ausnahmeregelung geschlossen, die es beiden Ländern trotz Sanktionen erlaubt hat, zollfrei große Mengen an Düngemitteln nach Europa zu exportieren.

Aus der europäischen Landwirtschaft kommt nun scharfe Kritik an dem Beschluss. Branchenvertreter warnen vor deutlich steigenden Produktionskosten und einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Besonders betroffen ist Frankreich, wo bisher ein Drittel der eingesetzten Düngemittel aus Russland stammt und die Düngemittelimporte aus Russland in den letzten zwei Jahren um 80 Prozent gestiegen sind. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Die Schweiz will der WHO Millionen überweisen und den globalen Kontrollstaat mittragen

An der 78. Weltgesundheitsversammlung in Genf erklärte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die uneingeschränkte Solidarität der Schweiz mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – und kündigte ganz nebenbei eine freiwillige Zahlung von 80 Millionen US-Dollar an.

Offiziell dient das dem Aufbau „resilienter Gesundheitssysteme“ und der Stärkung des „Multilateralismus“. Doch bei genauerem Hinsehen wirft diese Erklärung eine Reihe hochproblematischer Fragen auf.

„One World for Health“ – das neue Narrativ der globalen Steuerung

[…] Die Schweiz will ihre freiwilligen Beiträge an die WHO für den Zyklus 2025–2028 massiv erhöhen. 80 Millionen Dollar sollen fließen – ohne öffentliche Debatte, ohne parlamentarische Kontrolle, ohne transparente Gegenleistung. Dabei ist die WHO längst nicht unabhängig. Rund 85 % ihrer Finanzierung stammen aus freiwilligen, meist zweckgebundenen Beiträgen – ein Großteil davon von privaten Akteuren. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Bern: Gewaltmob aus Islamisten und Linksextremen versuchte Synagoge zu stürmen

Am 24. Mai kam es in Bern, Schweiz, zu bürgerkriegsähnlichen Szenen. Teilnehmer einer nicht angemeldeten Palästina-Kundgebung randalierten und verwüsteten Straßenzüge.

Nach Informationen von Augenzeugen auf X sollen verbündete Islamisten und Linksextremisten versucht haben, die Synagoge zu stürmen. Die Polizei habe weitgehend kapitulieren müssen, zahlreiche Beamte wurden verletzt.

So sehen importierte Konflikte aus, die nun mitten in Europa ausgetragen werden. Am 24. Mai 2025 kam es in Bern zu Ausschreitungen im Rahmen einer unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration, an der etwa 2.000 Menschen teilnahmen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummischrot ein, nachdem es am Casinoplatz zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war. Fünf Polizisten und eine Polizistin wurden verletzt und suchten selbstständig ärztliche Hilfe auf. Weiterlesen auf report24.news

Österreichischer Corona-Gesundheitsminister beklagt sich, dass er kein normales Leben mehr führen kann

Der ehemalige Gesundheitsminister Österreichs, Rudi „Ich geh nach meinen Schandtaten ins Burnout“ Anschober, der u.a. für die sinnlosen Lockdowns mitverantwortlich war, beschwert sich, dass er jetzt kein ruhiges Leben mehr führen könne.

„Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten“.

Hosea 8, Vers 7, Die Bibel.

ALLE HABEN EIN RECHT AUF EIN NORMALES LEBEN, ABER RUDI WOLLTE DAS NICHT. JETZT HAT ER ANSCHEINEND KEIN NORMALES LEBEN MEHR.

