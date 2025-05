Düstere Prognose: 1/4 (!) der jungen Ukrainer will auswandern

Die von Experten vorausgesagte brutale Schrumpfung der ukrainischen Bevölkerung scheint unaufhaltsam.

Die Stiftung der Frau von Wolodymyr Selenskyj hatte eine Umfrage unter jungen Menschen in der Ukraine durchgeführt, den sog, „Zukunftsindex„, mit niederschmetterndem Ergebnis. Die von „Index“ überprüfte Umfrage untersuchte, wie 13- bis 16-Jährige ihre Zukunft in der Ukraine bewerten. Demnach denkt ein Viertel der ukrainischen Jugendlichen ernsthaft darüber nach, ihr Leben im Ausland fortzusetzen.

Allerdings kamen aber auch interessante Widersprüche zum Vorschein. Während also die Mehrheit der Jugendlichen viel größere Chancen im Leben im Ausland sieht – etwa mehr Handlungsspielraum (79 Prozent), den Wunsch, die Welt zu entdecken (63 Prozent) oder eine bessere Bildungsqualität (39 Prozent) – würden allerdings 87 Prozent ihrer Eltern sie nicht in einem anderen Land unterstützen. Interessant aber auch, dass das Thema Sicherheit bei den Jugendlichen erst an vierter Stelle steht, während jene gerade aber für die Eltern der wichtigste Aspekt für die Auswanderung ist.

Die Umzugsbereitschaft ergab aber keinen signifikanten Geschlechterunterschied, wohl aber einen nach Region und sozialer Herkunft: Städtische Kinder mit Abschluss planen deutlich häufiger eine Zukunft im Ausland als Gleichaltrige, die in kleineren Siedlungen leben. (mandiner)

