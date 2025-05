Eurodeputowana Steger (FPÖ) – Europejska Konwencja Praw Człowieka nie może dłużej być prawną tarczą dla nielegalnych imigrantów

Bild: FPÖ Archiv Steger

Zdjęcie: Archiwum FPÖ Steger

Od kilku dni na pierwszych stronach gazet pojawia się list podpisany przez dziewięć państw członkowskich UE, w którym wzywa się europejskie sądy do ponownej interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).

Petra Steger, austriacka europosłanka z partii FPÖ, wyraźnie popiera ten długo oczekiwany krok i ostro krytykuje rażącą zmianę stanowiska ÖVP:

„Nie od wczoraj europejskie sądy uniemożliwiają skuteczne deportacje nielegalnych imigrantów poprzez nadmiernie restrykcyjną i ideologicznie nacechowaną interpretację Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Już w 2019 roku przewodniczący naszej partii federalnej Herbert Kickl zaproponował zatem dalszy rozwój EKPC – postulat, który spotkał się wówczas z oburzeniem i kategorycznym sprzeciwem całego głównego nurtu politycznego, od prezydenta federalnego po partię kanclerską ÖVP. Tym bardziej zaskakujący jest teraz zwrot o 180 stopni ÖVP, która nagle sama domaga się nowej interpretacji EKPC przez sądy.”

(…)

„Po raz kolejny ujawnia się cała hipokryzja i dwulicowość polityki ÖVP, której nie chodzi o ochronę Austrii, ale wyłącznie o krótkotrwałe uspokojenie nastrojów społecznych w mediach. Ponadto żądanie to jest jawnym zrzuceniem odpowiedzialności na sądy, ponieważ sama ÖVP jest zbyt tchórzliwa, aby zająć jasne stanowisko polityczne. Jeśli bowiem sądy mogą interpretować prawo w taki sposób, że i tak już dysfunkcjonalny system azylowy zostaje dodatkowo zablokowany, to rozwiązaniem nie jest dalsze zachęcanie sądów, ale raczej dostosowanie podstaw prawnych w taki sposób, aby zapobiec wątpliwym i nadmiernym interpretacjom. „W pierwszej kolejności politycy jako ustawodawcy są zobowiązani do stworzenia jasnych ram prawnych, które umożliwią skuteczną i konsekwentną politykę azylową, a jednocześnie uwzględnią realia polityki bezpieczeństwa XXI wieku”

– domaga się Steger, która jest również członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Steger dodaje: „Fakt, że ÖVP przewodniczy rządowi, w którym minister spraw zagranicznych jest właśnie szefowa NEOS Beate Meinl-Reisinger, nie jest pozbawiony pewnej ironii, ponieważ jeszcze w 2022 r. Meinl Reisinger określiła debatę na temat nowej interpretacji jako ´politykę bzdur´, która jest po prostu ´wypluwana´“.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).