Zdjęcie: Linkowo-faszystowski marsz w Wiedniu | Zdjęcie: Flickr/Ivan Radic Licencja: CC BY 2.0

Antifa-chuligani coraz bardziej okazują się być brutalnym ramieniem elit rządzących. Ich „zadaniem” jest, jako oddział zbrojny rządzących, robić to, czego sami (jeszcze) nie mogą sobie pozwolić: zastraszać, grozić, utrudniać lub uniemożliwiać organizację wydarzeń, a w razie potrzeby uderzać. Nawet poważne obrażenia ciała nie odstraszają tych lewicowych faszystowskich przestępców.

Nie bez powodu postacie te są przewożone autobusami na demonstracje porządnych ludzi, do miejsc, gdzie nie chcą patrzeć, jak w naszej ojczyźnie coraz bardziej podważa się praworządność.

Nie jest to „teoria spiskowa”, ponieważ lewicowi posłowie w niemieckim Bundestagu domagają się nawet jeszcze większego wsparcia finansowego dla Antify. Tacy politycy, nawet ten z lewicowych szeregów CDU, uważają tych sprawców przemocy za „obrońców konstytucji”.

Jeden z czytelników naszej strony poinformował nas, że w Wiedniu uniemożliwiono mu udział w wykładzie polityka AfD. „Antyfaszyści” pod okiem policji uniemożliwili dostęp do pomieszczeń, w których odbywała się impreza. Jeden z gości został uderzony przez antyfaszystę. Chaotycy nie zostali ani zatrzymani przez policję, ani zgłoszeni do prokuratury.

Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, w której prawica blokowałaby wydarzenie lewicowe. Skutkiem tego byłyby żenujące orgia wstydu i retoryka oburzenia, a na „walkę z prawicą” natychmiast przeznaczono by kolejne miliony.

O przerażającym wzroście przemocy lewicowej w Austrii informuje ZURZEIT, nasz partner w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

Raport Urzędu Ochrony Konstytucji:

Wzrost liczby przestępstw popełnianych przez skrajną lewicę o 120 procent

Podczas gdy kompleks polityczno-medialny coraz bardziej wpada w panikę z powodu rzekomego prawicowego ekstremizmu, w Austrii prawdziwym problemem stał się ekstremizm lewicowy. Nie jest to prawicowa teoria spiskowa, ale informacja zawarta w aktualnym raporcie Urzędu Ochrony Konstytucji, podlegającego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Dyrekcji Ochrony Państwa i Służb Wywiadowczych (DSN). W 2024 r. odnotowano łącznie 214 aktów przemocy ze strony skrajnej lewicy, co oznacza wzrost o 120,6 procent w porównaniu z rokiem 2023.

W środowisku skrajnej lewicy obserwuje się wzrost skłonności do przemocy. Liczba zgłoszeń dotyczących przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała wzrosła z 4 do 18. Znaczny wzrost, mianowicie z 96 do 235, odnotowano również w przypadku przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia. Skrajna lewica atakowała nie tylko przeciwników politycznych, ale także siedziby partii. Ponadto zaatakowano policjantów, a jeden z funkcjonariuszy doznał nawet złamania głowy kości piszczelowej.

Ponadto służby bezpieczeństwa nie ogłaszają końca zagrożenia: w „walce z faszyzmem” należy się spodziewać „intensywnych protestów i wydarzeń w ramach walki z ideologicznym przeciwnikiem. W następnym roku należy spodziewać się fizycznych i brutalnych starć podczas protestów przeciwko przeciwnikom politycznym ze strony zradykalizowanych działaczy skrajnej lewicy”.

