Przestępcy seksualni: Wielka Brytania rozważa chemiczną kastrację

Czy można powstrzymać przestępców seksualnych przed ponownym popełnieniem przestępstwa za pomocą leków? I czy można to robić? Brytyjska minister sprawiedliwości rozważa podjęcie daleko idących kroków.

Brytyjska minister sprawiedliwości Shabana Mahmood Zdjęcie © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Wielka Brytania rozważa zastosowanie leków w celu powstrzymania przestępców seksualnych przed popełnianiem kolejnych przestępstw poprzez tłumienie ich popędu seksualnego. Według brytyjskiej agencji informacyjnej PA minister sprawiedliwości Shabana Mahmood ogłosiła, że w 20 więzieniach zostanie wdrożony projekt pilotażowy. Rozważa ona również możliwość wprowadzenia tego rozwiązania na stałe.

Jednak musi to iść w parze z działaniami psychologicznymi ukierunkowanymi na inne przyczyny popełniania przestępstw, takie jak sprawowanie władzy i kontroli, powiedziała Mahmood w parlamencie w Londynie.

Motyw morderstwa „krwawa żądza”: spacerowicz brutalnie zamordowany w Wiedniu

Po prostu uderzał – ofiara zmarła: w dzielnicy Favoriten w Wiedniu 27-letni mężczyzna został brutalnie pobity na otwartej ulicy. Podejrzany, 21-letni Pakistańczyk, przyznał się do winy.

21-letni Pakistańczyk zaatakował swoją ofiarę, ponieważ czuł się śledzony. IMAGO/IMAGO / onw-images

Sprawa zabójstwa 27-letniego Banglijczyka na ulicy Grenzackerstraße w dzielnicy Favoriten w Wiedniu wydaje się być wyjaśniona. Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka policji, 21-latek jest zatrzymany pod zarzutem zabójstwa ofiary. 27-latek został znaleziony w nocy 15 maja na chodniku z obrażeniami głowy zagrażającymi życiu i zmarł dwa dni później w szpitalu.

Sprawca wpadł w „krwawy szał”

W okolicy Grenzackerstraße – Ettenreichgasse Pakistańczyk odwrócił się, rzucił się na 27-latka, najpierw rzucił go o ogrodzenie, a następnie maltretował go ciosami pięściami w głowę i twarz, po czym rzucił go na ziemię. Tam ponownie kopał Banglijczyka w głowę. Prawdopodobnie zatrzymał się tylko na chwilę, aby wyjąć telefon komórkowy. Następnie sfilmował kolejne kopnięcia w głowę.

Okoliczności tego czynu są szokujące: sprawca wyjaśnił, że czuł się śledzony, a następnie wpadł w „krwawy szał”. Nie znał swojej ofiary – to czysty przypadek, że młody mężczyzna znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

Administracja Bidena zrównywała krytyków koronawirusa z „brutalnymi ekstremistami”

W Stanach Zjednoczonych – podobnie jak w Niemczech – nie było miejsca na uzasadnioną krytykę niewyobrażalnych środków związanych z koronawirusem. Administracja Bidena zniesławiała krytyków tych środków, nazywając ich „brutalnymi ekstremistami”. Pokazują to nowo opublikowane dokumenty.

Zdjęcie: freepik / dimaberlin

Tajne dokumenty z USA ujawniają perfidną strategię lewicowego rządu Bidena, polegającą na zniesławianiu obywateli, którzy sprzeciwiali się drakońskim środkom związanym z koronawirusem, jako „krajowych brutalnych ekstremistów” (DVE). Ujawnione przez dyrektor Narodowych Służb Wywiadowczych Tulsi Gabbard informacje pokazują, jak globalistyczny rząd USA zrównał uzasadnioną krytykę obowiązkowych szczepień i noszenia masek z terroryzmem.

Miało to na celu uzasadnienie stałej inwigilacji i wszechstronnej cenzury, a także ciągłego dyskredytowania krytyków. W Niemczech to autorytarne podejście znajduje odzwierciedlenie w tym, że Federalna Służba Ochrony Konstytucji uznała AfD za „skrajnie prawicową” partię z powodu jej sprzeciwu wobec ograniczającej wolność polityki dotyczącej koronawirusa. Takie działania stanowią frontalny atak na wolność słowa i prawa podstawowe.

Czytaj dalej na report24.news

