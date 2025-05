Sezon urlopowy – Holandia zmienia ograniczenie prędkości na autostradach

Niemieccy urlopowicze, którzy wkrótce będą podróżować autostradami w Holandii, powinni zwrócić szczególną uwagę.

W sąsiednim kraju obowiązuje bowiem nowe ograniczenie prędkości.

130 zamiast 100 na autostradach

W Holandii oprócz tulipanów, wiatraków i kanałów można podziwiać wiele innych atrakcji. Szczególnie praktyczne jest to, że autostrady przebiegają bezpośrednio obok wszystkich popularnych miejsc turystycznych.

Na holenderskich autostradach zaszły jednak pewne zmiany i niemieccy turyści muszą teraz zwracać szczególną uwagę, jak donosi serwis derwesten.de.

Każdy, kto kiedykolwiek podróżował po Holandii, wie, że dotychczas na wszystkich holenderskich autostradach w ciągu dnia, od 6:00 do 19:00, obowiązywało ogólne ograniczenie prędkości do 100 km/h. Wieczorem lub w nocy, między 19:00 a 6:00, w zależności od oznakowania drogowego, można było jechać z prędkością 120 lub 130 km/h.

Dla wszystkich „szybkich” kierowców z Niemiec ograniczenie prędkości w Holandii było niewątpliwie solą w oku, ponieważ w wielu miejscach można tu jeździć tak szybko, jak się chce. Jednak to już koniec, ponieważ rząd holenderski chce wdrożyć porozumienie zawarte w umowie koalicyjnej. Zgodnie z nim na autostradach ponownie będzie obowiązywać prędkość 130 km/h.

Najwyraźniej w Holandii, która ostatnio „przesunęła się w prawo”, słowa zamieniają się w czyny. Jest to powrót do poprzedniego stanu rzeczy, ponieważ w 2020 r. maksymalna prędkość w ciągu dnia została obniżona ze 130 do 100 km/h. Według ADAC celem było wówczas zmniejszenie emisji azotu, a więc realizacja agendy klimatycznej.

Nowe przepisy

Poniżej znajduje się przegląd tras wakacyjnych w regionach, których dotyczy ta zmiana.

A6 Amsterdam – Emmeloord między Lelystad-Nord a mostem Ketel (18 km)

A 7 Groningen – Amsterdam między Lorentsluizen a Stevinsluizen (Ijsselmeerdamm, 44 km)

A 7 Groningen – Bunde/D między Windschoten a przejściem granicznym Bunde (24 km)

