Wie gefährdet ist das deutsche Gold in den USA?

Der Steuerzahlerbund fordert, die deutschen Goldreserven aus den USA zurückzuholen. Denn es gebe Signale, dass es sonst „in ein bis zwei Jahren weg“ sei. Präsident Trump habe ein Auge darauf geworfen.

BERLIN. Eine große Gefahr für die in den USA lagernden deutschen Goldreserven sieht der Vorsitzende des Europäischen Steuerzahlerbundes, Michael Jäger. In Briefen an Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat er gefordert, das Edelmetall nach Deutschland zurückzubringen.

Denn von der aktuellen US-Regierung gehe eine Gefahr für das deutsche Gold aus. Der Bild-Zeitung sagte Jäger: „Jeder konnte in den vergangenen Wochen nachlesen, dass Präsident Donald Trump die Unabhängigkeit der US-Notenbank infrage stellt, weil ihn massiv geärgert hat, dass sie den Leitzins nicht gesenkt hat, als er darauf drängte.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Merz hofft auf EU-Verbot: „Nord Stream darf nie wieder in Betrieb gehen“

Friedrich Merz will die Rückkehr russischen Gases nach Deutschland endgültig verhindern – und setzt dabei auf Brüssel. Die EU soll ein Verbot beschließen, das jede Reparatur der Nord-Stream-Pipeline ausschließt. Doch Investoren zeigen Interesse – und in Deutschland regt sich politischer Widerstand.

Friedrich Merz will verhindern, dass jemals wieder russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland strömt. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin erklärte der Kanzler am Mittwoch:

„Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Nord Stream 2 nicht wieder in Betrieb genommen werden kann.“

Weiterlesen auf exxpress.at

Tausende Gläubige toben nach halbnackter Aufführung – Hähnchen in Windeln vor dem Altar des Paderborner Doms

Paderborn (Nordrhein-Westfalen) – Dieser Tanz sorgt weltweit für Empörung unter Christen: Halbnackte Männer und Suppenhühner in Windeln hüpften vor dem Altar des Paderborner Doms herum.

Die Performance war Teil des Festaktes zu 1250 Jahren Westfalen mit höchstkarätigen Gästen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) und Erzbischof Udo Markus Bentz (58). (…)

Die Darbietung – wie ein durch eine Salmonelleninfektion ausgelöster Fiebertraum: Erst schwingen eine Frau (angezogen) und ein Mann (halbnackt) Sensen, dann kommt ein zweiter Halbnackter mit einer Schüssel voller gerupfter Hühnchen in Windeln. Die lässt das Paar durch den Altarraum hoppeln, während der Hühnermann „Fleisch ist Fleisch“ auf die Melodie der 80er-Jahre-Schunkelrock-Hymne „Live Is Life“ trällert. Weiterlesen auf bild.de

Notstand: 17.000 Menschen flüchten vor Waldbränden in Kanada

In der kanadischen Provinz Manitoba brennen 22 Feuer. Der örtliche Premierminister hat den Notstand ausgerufen und eine Massenevakuierung angeordnet.

Es handele sich um „die größte Evakuierungsaktion“ in der Provinz Manitoba „seit Menschengedenken“, sagte Manitobas Premierminister Wab Kinew vor Journalisten. Für die gesamte Provinz sei der Notstand ausgerufen worden. Kinew zufolge wurden bislang 22 aktive Waldbrände in der Provinz gezählt. Erstmals loderten Feuer nicht nur in einer Region, sondern in allen Regionen von Manitoba. Weiterlesen auf zeit.de

Telegram und Grok kooperieren – KI im Vormarsch

In diesem Sommer erhalten Telegram-Nutzer Zugang zur fortschrittlichsten KI-Technologie auf dem Markt. Elon Musk und ich haben eine einjährige Partnerschaft vereinbart, um den Chatbot Grok von xAI für über eine Milliarde Nutzer zugänglich zu machen und ihn in alle Telegram-Apps zu integrieren.

Diese Zusammenarbeit stärkt auch die finanzielle Position von Telegram: Wir erhalten 300 Millionen US-Dollar in bar und Eigenkapital von xAI sowie 50 % der Einnahmen aus xAI-Abonnements, die über Telegram verkauft werden. Quelle: Via Pawel Durow

Kritik an Genderstudies und der Verweis auf biologische Fakten sind jetzt rechtsextrem

Der steuergeldfinanzierte „Bundesverband Trans*“ hat eine neue Broschüre herausgegeben. Darin wird klargestellt: Wer an die klassische Familie oder biologische Fakten glaubt, ist rechtsextrem. Das gilt auch für die Kritik an Genderstudies.

Wer kritisiert, dass Transfrauen in Frauenumkleiden gehen oder auf die Gefahren des Selbstbestimmungsgesetzes für Kinder hinweist, verbreitet laut dem „Bundesverband Trans*“ und der Amadeu Antonio Stiftung rechtsextreme Aussagen. Das erklärt man in der Broschüre „Was bringt Trans*feindlichkeit rechtsextremen Akteur*innen“. Schon der „Glaube an eine ‚natürliche Zweigeschlechtlichkeit‘“ gilt demnach als Merkmal extrem rechter Ideologien. Auch das Eintreten für die Kernfamilie mit Mutter, Vater und Kindern und klassische Geschlechterrollen wird als rechtsextrem angesehen.Weiterlesen auf apollo-news.net

20 Jahre Haft: Arzt in Frankreich verging sich 299 Mal an vorwiegend Minderjährigen

Der pensionierte Arzt gesteht alle Taten. Der Chirurg war bereits 2005 wegen Kinderpornografie verurteilt worden. Der Verteidiger spricht von einem „Versagen der Gesundheitsbehörden“.

In dem wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich hatte der pensionierte Spitalsarzt Joël Le Scouarnec (74) gestanden, zwischen 1989 und 2014 insgesamt 158 Patienten und 141 Patientinnen im Durchschnittsalter von elf Jahren missbraucht zu haben. Zu den Taten kam es im Operationssaal, während der Narkose und auch in Patientenzimmern.

Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft und damit die höchstmögliche Strafe für den Angeklagten gefordert. Dieser habe seine Opfer wie leblose Objekte behandelt, keinerlei Empathie gezeigt und zudem seine Rolle als Arzt ausgenutzt. Er habe sich oft an noch unter Narkose stehenden Patienten oder Kindern vergangen, die sein Tun nicht als Missbrauch einsortieren konnten. Weiterlesen auf diepresse.com

Mutiges Kätzchen vs. jungen Tiger

