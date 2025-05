Sexualstraftäter: Großbritannien erwägt chemische Kastration

+ Schweiz: Gletscher stürzt ab und begräbt Dorf unter sich (Video) + Merz: Ja zum Nord-Stream-Verbot + Mord Motiv „Blutrausch“: Spaziergänger in Wien brutal getötet + Biden-Regierung setzte Corona-Kritiker mit “gewalttätigen Extremisten” gleich + „Vaccidents“ – Immer mehr tödliche Autounfälle nach Impfungen +



Putin lässt Trump ausrichten: „US-Präsident ist emotional überlastet“

Der Kreml meint, US-Präsident Donald Trump sei „emotional überlastet“ – Anlass dafür war Trumps scharfe Kritik an Wladimir Putin, den er als „absolut verrückt“ bezeichnet hatte. Der US-Präsident reagierte mit diesen Worten auf die jüngsten Raketenangriffe auf die Ukraine.

Dmitri Peskow, der Kommunikationschef von Wladimir Putin, reagierte auf die Aussagen des US-Präsidenten mit scharfer Kritik, bedankte sich jedoch zugleich für dessen Unterstützung bei der Einleitung von Friedensverhandlungen: „Wir sind den Amerikanern und Präsident Trump persönlich sehr dankbar für ihre Hilfe bei der Organisation und dem Start dieses Verhandlungsprozesses“, sagte Peskow. Gleichzeitig fügte er hinzu: „Natürlich befinden wir uns in einem äußerst entscheidenden Moment, der zweifellos mit einer emotionalen Überlastung aller Beteiligten und entsprechenden Reaktionen einhergeht.“ Weiterlesem auf exxtra24.at

+++

Gefahr in der Schweiz: Gletscher stürzt ab und begräbt Dorf unter sich

Der Abgang erschütterte das Schweizer Dorf im Lötschental nicht nur, sondern begrub es zum Teil auch. Aufnahmen (siehe auch Posting unten) zeigen eine dichte Staubwolke, die das Tal verschluckt, sowie Eismassen und Felsbrocken, die in Bewegung geraten.

🔴 Effroyables images depuis la Suisse, tournées ce mercredi après-midi… Des millions de mètres cubes de glace et de roche viennent de détruire le village (évacué) de Blatten [CH], dans le Valais…🇨🇭(©PomonaMedia) pic.twitter.com/BCxH7ywv5T — Météo Franc-Comtoise (@MeteoFrComtoise) May 28, 2025

+++

Merz: Ja zum Nord-Stream-Verbot

Kanzler-Darsteller Friedrich Merz unterstützt ein Nord-Stream-Verbot, um eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland zur Wiederinbetriebnahme der Pipelines zu verhindern. Dies geht aus dem jüngsten Bericht der “Financial Times” zu den EU-Sanktionen hervor.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt “aktiv” ein von der EU vorgeschlagenes Verbot der Nord-Stream-Pipelines, die Russland mit Deutschland verbinden. Damit sollen jegliche Bemühungen der USA und Russlands zur Wiederinbetriebnahme der Gaspipelines unterbunden werden.

Anfang der Woche sagte die Merz-Regierung, sie befürworte das Verbot als Teil der bevorstehenden Sanktionsrunde der EU gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges. Drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge wolle der Bundeskanzler jegliche innenpolitische Debatte über die Vorzüge einer möglichen Reaktivierung unterdrückenWeiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Sexualstraftäter: Großbritannien erwägt chemische Kastration

Kann man Sexualstraftäter mit Medikamenten davon abhalten, wieder übergriffig zu werden? Und darf man das? Großbritanniens Justizministerin prüft einen weitreichenden Schritt.

Großbritannien erwägt den Einsatz von Medikamenten, um Sexualstraftäter durch Unterdrückung ihres Sexualtriebs vor weiteren Übergriffen abzuhalten. In 20 Gefängnissen solle ein Pilotprojekt ausgerollt werden, kündigte Justizministerin Shabana Mahmood der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge an. Sie prüfe auch, ob es möglich sei, den Ansatz verbindlich zu machen.

Einhergehen müsse dies aber mit psychologischen Maßnahmen, die auf andere Gründe abzielten, warum die Straftaten begangen würden, etwa das Ausüben von Macht und Kontrolle, sagte Mahmood im Parlament in London. Weiterlesen auf stern.de

+++

Mord Motiv „Blutrausch“: Spaziergänger in Wien brutal getötet

Er schlug einfach zu – bis das Opfer tot war: In Wien-Favoriten wurde ein 27-jähriger Mann auf offener Straße brutal erschlagen. Der Verdächtige, ein 21-jähriger Pakistani, ist inzwischen geständig.

Die Tötung eines 27-jährigen Bangladeschi in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten scheint geklärt. Ein 21-Jähriger sitzt unter dem dringenden Tatverdacht, das Opfer erschlagen zu haben, in Haft, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Der 27-Jährige war in der Nacht auf den 15. Mai mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehsteig gefunden worden und zwei Tage später in einem Krankenhaus gestorben.

Täter sei in einen „Blutrausch“ geraten

Im Bereich Grenzackerstraße – Ettenreichgasse habe sich der Pakistani umgedreht, sei auf den 27-Jährigen losgestürmt, habe diesen zunächst gegen einen Zaun geworfen, ihn dann mit Faustschlägen auf den Kopf und ins Gesicht malträtiert und ihn dann zu Boden geworfen. Dort habe er dem Bangladeschi weitere Tritte gegen den Kopf verpasst. Er dürfte nur zwischendurch innegehalten und das Handy gezückt haben. Dann filmte er weitere Kopftritte.

Die Hintergründe der Tat sind schockierend: Der Täter erklärte, er habe sich verfolgt gefühlt und sei dann in einen „Blutrausch“ geraten. Sein Opfer kannte er nicht – es war reiner Zufall, dass der junge Mann zur falschen Zeit am falschen Ort war. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Biden-Regierung setzte Corona-Kritiker mit “gewalttätigen Extremisten” gleich

In den Vereinigten Staaten gab es – wie auch in Deutschland – keinen Platz für legitime Kritik an den unsäglichen Corona-Maßnahmen. Die Biden-Regierung diffamierte Maßnahmenkritiker sogar als “gewalttätige Extremisten”. Dies zeigen neu veröffentlichte Dokumente.

Geheime Dokumente aus den USA enthüllen die perfide Strategie der linken Biden-Regierung, Bürger, die sich gegen die drakonischen Corona-Maßnahmen wehrten, als „Domestic Violent Extremists“ (DVEs) zu diffamieren. Diese Enthüllungen, freigegeben durch die Direktorin für Nationale Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, zeigen, wie die globalistische US-Regierung legitime Kritik an Impf- und Maskenpflichten mit Terrorismus gleichsetzte.

Damit wollte man nämlich die permanente Überwachung und umfassende Zensur, sowie die stete Desavouierung von Kritikern rechtfertigen. In Deutschland spiegelt sich dieser autoritäre Ansatz dort wider, wo der Bundesverfassungsschutz die AfD wegen ihrer Ablehnung der freiheitsfeindlichen Corona-Politik als „rechtsextremistisch“ brandmarkte. Solche Machenschaften sind ein frontaler Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Grundrechte. Weiterlesen auf report24.news

+++

Großbritannien beginnt mit Wiederverstaatlichung der Eisenbahn

Vor drei Jahrzehnten privatisierten Konservative die britische Bahn – zum Leidwesen vieler Kunden. Mit der Verstaatlichung der South Western Railway leitet die Labour-Regierung jetzt eine Kehrtwende ein.

Rund drei Jahrzehnte nach Privatisierung der viel kritisierten britischen Bahn ist am Sonntag ein Zugunternehmen verstaatlicht worden. »South Western Railway ist jetzt wieder in staatlichem Besitz. Und das ist nur der Anfang«, schrieb der britische Premierminister Keir Starmer im Onlinedienst X. Der private Bahnbetreiber South Western Railway betrieb Züge in Teilen von Südengland, darunter auch in London.

Die britische Regierung will innerhalb der nächsten zwei Jahre alle Eisenbahnbetreiber wieder verstaatlichen. Die linksgerichtete Labour-Partei von Starmer hatte die Verstaatlichung bereits im Wahlkampf angekündigt. Weiterlesen auf spiegel.de

+++

„Vaccidents“ – Immer mehr tödliche Autounfälle nach Impfungen

US-Notfallsanitäter warnt vor unterschätzten Impf-Folgen im Straßenverkehr und Luftverkehr

Der US-amerikanische Notfallsanitäter Harry Fisher, seit über 25 Jahren im Rettungsdienst tätig und unter anderem in Krisenregionen wie New York City, Alaska und North Dakota im Einsatz gewesen, schlägt öffentlich Alarm: Seit der Einführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe beobachtet er eine signifikante Zunahme neurologischer Vorfälle – insbesondere Anfälle – die zu tödlichen Unfällen führen. Unter Einsatzkräften hat sich dafür ein neuer Begriff etabliert: Vaccidents.

„Viele von uns nennen Einzelfahrzeugunfälle inzwischen Vaccidents“, erklärt Fisher in einem Video. „Seit dem Start der Impfkampagne häufen sich Anfälle, oft bei zuvor gesunden Menschen. Ich habe mehrere Autounfälle miterlebt, bei denen jemand am Steuer einen Anfall erlitt, das Fahrzeug von der Straße abkam – und Menschen starben.“ Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++ Diversität-Wahn bei ARD und ZDF für Kinder +++

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<