Urlaubssaison – Niederlande ändern Tempo Limit auf Autobahnen

Deutsche Urlauber, die demnächst im Urlaub auf den Autobahnen in den Niederlanden unterwegs sind, sollten genau hinsehen.

Im Nachbarland gilt nämlich ein neues Tempo-Limit.

130 statt 100 auf den Autobahnen

In der Niederlande kann man neben Tulpen, Windmühlen und Grachten so einiges „bestaunen“. Praktisch ist dabei vor allem, dass die Autobahnen direkt an allen beliebten Reise-Zielen vorbei führen.

Auf den niederländischen Autobahnen hat sich allerdings einiges getan und deutsche Urlauber müssen daher jetzt genau hinschauen, wie auch derwesten.de berichtet hatte.

Wer schon einmal in den Niederlanden unterwegs war, weiß, dass bislang auf allen niederländischen Autobahnen tagsüber von 6 bis 19 Uhr ein generelles Tempolimit von 100 km/h gegolten hatte. Am Abend bzw. in der Nacht zwischen 19 Uhr und 6 Uhr durfte je nach Straßenbeschilderung auch 120 oder 130 km/h gefahren werden.

Für alle „flotten“ Fahrer aus Deutschland war das Tempo-Limit in den Niederlanden zweifellos ein Dorn im Auge gewesen, immerhin kann man hier vielerorts so schnell fahren, wie man möchte. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die niederländische Regierung will eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen. Demnach soll auf den Autobahnen wieder Tempo 130 gelten.

Offenbar gilt in den neuerdings nach „rechts gerückten“ Niederlanden also, gesagt – getan. Eine Rückkehr bedeutet es deshalb, da im Jahr 2020 die Höchstgeschwindigkeit tagsüber von 130 auf 100 km/h gesenkt worden war. Ziel war es damals laut ADAC gewesen, den Stickstoffausstoß zu reduzieren, sprich also die Klima-Agenda.

Die neue Regelung

Welche Urlaubsstrecken in den Regionen davon betroffen sind finden sie nachstehend in einem Überblick.

A6 Amsterdam – Emmeloord zwischen Lelystad-Nord und der Ketelbrücke (18 km)

A 7 Groningen – Amsterdam zwischen Lorentsluizen und Stevinsluizen (Ijsselmeerdamm, 44 km)

A 7 Groningen – Bunde/D zwischen Windschoten und dem Grenzübergang Bunde (24 km)

