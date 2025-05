US-israelischer Angriffsplan gegen Iran – US-Bomber in indischen Ozean verlegt

Bild: arte.tv

Die Drohungen Israels mit Angriffen auf iranische Atomanlagen werden mittlerweile offen kommuniziert.

In der Zwischenzeit verlegen die USA „klammheimlich“ strategische Bomber und Kampfjets auf die abgelegene Militärbasis Diego Garcia im Indischen Ozean.

USA in unmittelbarer Schlagdistanz

Die US Jets befinden sich nunmehr also nur wenige Flugstunden von Teheran entfernt. Offiziell heißt es, dies diene dem Schutz der US-Truppen, wie auch mintpressnew.com zu berichten wusste. Sowohl die Truppenbewegungen wie auch die Truppenkonstellationen lassen zweifelsfrei etwas anderes vermuten. Eine Analyse von Robert Inlakesh, politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Im April des Jahres stationierte die US-Luftwaffe bereits sechs B-2-Tarnkappenbomber auf der Insel, somit also ein Drittel ihrer aktiven Flotte. Darauf folgten B-52-Langstreckenbomber sowie ein ganzes Geschwader F-15E Strike Eagles. Geheimdienstanalysten mutmaßen, dass diese Kräfte nicht nur zur Abschreckung dienen, sondern auch die logistische Basis für eine militärische Beteiligung der USA an einem möglichen israelischen Angriff bilden könnten oder zumindest signalisieren, dass Washington einen solchen Angriff nicht verhindern werde.

Auch CNN bestätigt

Selbst der Mainstream in Form von CNN beruft sich auf abgefangene Nachrichten und Aufklärungsdaten, die auf konkrete Vorbereitungen seitens Israels hindeuten. US-Offizielle halten die israelischen Pläne daher offenbar für ernst. Premierminister Netanjahu betonte bereits mehrfach, seine Regierung werde einen nuklear bewaffneten Iran unter keinen Umständen dulden.

Unterdessen hatte auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff eine neue rote Linie gezogen. Der Iran müsse die Urananreicherung vollständig einstellen, eine bereits bekannte „uralte“ Forderung, die über den ursprünglichen Atom-Deal von 2015 hinausgeht. Der Iran lehnt dies freilich strikt ab. Außenminister Araghchi erklärte, das Recht auf Urananreicherung sei nicht verhandelbar. Ayatollah Khamenei sprach von „absurden Bedingungen“ und warnte bereits am 22. Mai, man werde besondere Maßnahmen zum Schutz seiner Atomanlagen ergreifen.

In Washington wächst indes der Druck seitens diverser Denkfabriken. Das Washington Institute for Near East Policy fordert beispielsweise die vollständige Demontage des iranischen Atomprogramms. Die Foundation for Defense of Democracies ruft ihrerseits zu verschärften Sanktionen auf. Der Atlantic Council warnt vor einer Rückkehr zum Obama-Deal und sieht stattdessen nun eine strategische Gelegenheit zum Handeln.

Ehemalige Regierungsbeamte wie Dana Stroul argumentieren, Irans Schwäche mache jetzt ein militärisches Eingreifen möglich, ein Konsens, der zunehmend den außenpolitischen Diskurs dominiert.

Keinerlei öffentliche Debatte

Was jedoch in diesem Zusammenhang kaum stattfindet, ist eine offene öffentliche Debatte über die Risiken einer solch geplanten Vorgehensweise. Eine Konfrontation mit dem Iran könnte zweifellos weitreichende Konsequenzen für die USA, die Region und die globale Stabilität haben. Kritische Stimmen wie die des Abgeordnete Thomas Massie werden indes zum Schweigen gebracht, da sie eine einfache Frage stellen, „ist das überhaupt unser Krieg?“

Die Aufrüstung am Stützpunkt Diego Garcia könnte mit „viel gutem Willen“ als Vorsichtsmaßnahme gewertet werden. Doch sie erinnert ebenfalls daran, wie schnell stille Einsätze zur Kriegspolitik oder aber zu „false flag-Operationen“ werden können, fernab demokratischer Kontrolle, eingeleitet durch Interessengruppen, Lobbyisten und deren Stellvertreter und Handlanger.

