Trump mit Grußbotschaft an „CPAC“: „Orban ist außergewöhnlich“

US-Präsident Donald Trump, übermittelte anlässlich der CPAC-Konferenz in Budapest bereits am Donnerstag eine Grußbotschaft. Der ungarische Ministerpräsident Viktor teilte diese auf seiner Social-Media-Seite. Trump äußerte sich, wie er über Ungarn und was er über den Orban denkt.

„Ich möchte Miklós Szánthó und Matt Schlapp zu der fantastischen Arbeit gratulieren, die sie bei der Organisation der CPAC Ungarn leisten.“

– so Trump einführend.

Vom 29. bis 30. Mai organisierte das ungarische „Zentrum für Grundrechte“ zum vierten Mal in Folge CPAC in Budapest – die größte rechte Versammlung weltweit. Ministerpräsident Viktor Orbán hielt bei der Eröffnungsfeier ebenfalls eine Rede, und der US-Präsident eröffnete mittels einer Videoansprache. Der ungarische Premierminister schrieb:

„Wenn Trump auf unserer Seite ist, wer ist dann gegen uns?“

Trump wurde deutlich:

„Sie wissen, was Ungarn für mich bedeutet, und Sie wissen auch, was CPAC für mich bedeutet. Ich respektiere und liebe beide sehr. Einen besonderen Willkommensgruß richte ich an den ungarischen Führer Viktor Orbán, der ein großer Mann ist und den alle zutiefst respektieren. Er hat das Land hervorragend regiert und ist eine wirklich sehr außergewöhnliche Persönlichkeit.“

Trump wies dann darauf hin, dass die CPAC weltweit als Organisation anerkannt ist:

„Sie repräsentieren konservative Werte, und diese Werte sind sehr gut. Sie wollen starke Grenzen, Ordnung und Sicherheit – genau wie Sie alle.“

Und Trump weiter:

„Die Armee ist ihnen wichtig, alles muss ehrlich und fair sein. Das ist notwendig, damit ein Land groß und das Leben der Menschen besser wird. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Nochmals vielen Dank an Matt, Miklos und all meine Freunde, die da sind. Danke, dass Sie da sind. Genießen Sie die Veranstaltung, genießen Sie das Leben! Bis bald.„

– so Trump abschließend.

