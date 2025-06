Julian Reichelt war im Oval Office!

Merz wollte NIUS nicht bei Trump dabeihaben – aber Reichelt war da!

JULIAN REICHELT | Wenn es nach Friedrich Merz und der Bundesregierung gegangen wäre, wäre niemand von NIUS während Merz’ Antrittsbesuch bei Donald Trump im Oval Office dabei gewesen. Als Journalisten aber ist es unser Beruf, besonders dann dabei zu sein, wenn wir nicht erwünscht sind. Deswegen habe ich mich bei der US-Regierung darum bemüht, als Reporter im Weißen Haus dabei sein zu dürfen. Und es ist mir gelungen.

Was im Weißen Haus geschah, was Friedrich Merz’ Auftritt über seine eigenen Aussagen verrät, die er zuvor über Donald Trump getätigt hat, was Donald Trump von deutschen Politikern unterscheidet und wie die deutsche Presselandschaft auf meine Anwesenheit im Oval Office reagierte, erfahren Sie in dieser besonderen Folge „Achtung, Reichelt!“ aus einem – Achtung – nagelneuen Studio.

