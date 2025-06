Linke Refugees-Unruhen in L.A. – Trump schickt Nationalgarde gegen „illegalen Staat“ (Videos)

In den USA ist ein „illegaler“ Staat entstanden. Die Führer der US-Demokraten in Kalifornien dürften für diese Situation verantwortlich sein. US-Präsident Donald Trump entsandte deshalb Einheiten der Nationalgarde in den Raum Los Angeles.

Die Proteste gegen die restriktiven Maßnahmen der Einwanderungsbehörden gegen illegale Migrante sind am Samstag in Gewalt umgeschlagen. Laut einem Sprecher des Weißen Hauses sei Pflicht der Militäreinheiten, dem „illegalen“ Staat, der sich entwickelt habe, ein Ende zu setzen.

„In den letzten Tagen griffen gewalttätige Mobs, darunter die Antifa, Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) sowie Bundes-Strafverfolgungsbeamte, die an einer wichtigen Abschiebeoperation in Los Angeles beteiligt waren, an.„

wie Karoline Leavitt erklärte. Die Operation sein notwendig, um die illegale Ankunft von Kriminellen in den Vereinigten Staaten zu stoppen und rückgängig zu machen.

Die Position des Weißen Hauses ist klar:

„Die Führer der kalifornischen Demokraten sind für die Situation verantwortlich.“

US-Präsident Donald Trump schrieb am Samstag auf seiner Social-Media-Seite: Die Bundesregierung werde alles tun, wenn der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, nicht in der Lage seien, ihre Arbeit zu erledigen.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom verlautbarte via sozialen Medien: Der Einsatz der Nationalgarde würde die Spannungen weiter eskalieren und eine „Brandwirkung“ auslösen. Laut ihm wäre es Ziel der Bundesregierung, die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde zu übernehmen.

What’s happening in Los Angeles tonight is a billion times worse than January 6th. Call in the National Guard, make thousands of arrests, and hold them all with no bail until the next election. The January 6th detainees set the precedent. pic.twitter.com/O3wipqRT93

Tom Homan, Gesandte des US-Präsidenten für Grenzschutz und Abschiebung, sagte am Samstag in einem Interview mit Fox News: Die Behörden hätten die Nationalgarde seien zur Unterstützung der Grenzpatrouillen und Abschiebungen mobilisiert worden. Um so gegen „Gewalt und Zerstörung“ vorzugehen, an jenen Orten, wo die Einwanderungsbehörden tätig wurden. Dabei soll es zur Durchsetzung von US-Gesetzen kommen. Und Homan richtete eine Warnung an den „illegalen Staat“.

„Wir werden Ihnen nicht verzeihen, dass Sie das getan haben.„

🚨 #BREAKING: Rioters are now attempting to BURN DOWN BUILDINGS in Los Angeles as darkness falls

NATIONAL GUARD NEEDS TO STEP IT UP!

The streets are TOTAL ANARCHY.

pic.twitter.com/aUwKSoZSRk

— Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025